El palito a Quinteros de un Sub 23 que la rompe en los Panamericanos: "He demostrado que puedo jugar"

Un buen presente vive el equipo Sub 23 de Eduardo Berizzo en los Juegos Panamericanos. La Roja ha logrado dos triunfos en dos fechas y ya tiene asegurado su cupo en semifinales del fútbol masculino, mientras espera el partido que cierre el grupo, ante Republica Dominicana.

Si bien han sido dos partidos en los cuales Chile ganó por la mínima, sin brillar en demasía, el equip ha demostrado disciplina táctica y también espíritu de lucha para vencer a dos rivales complicados, como México y Uruguay, a priori los dos rivales más complicados del grupo.

Por lo mismo, en la Roja todo es alegría y ahora apuntan a seguir por esa senda ante República Dominicana, para llegar con confianza a las semifinales, donde, de asegurar el primer lugar, se topará contra el segundo del Grupo B, que por ahora pelean Estados Unidos y Colombia.

Daniel Gutiérrez lanza un palito a Gustavo Quinteros

Y uno que habló en la previa del duelo ante los dominicanos es Daniel Gutiérrez. El canterano de Colo Colo sacó pecho luego del triunfo ante Uruguay y se mostró confiado para lo que viene. El zaguero destacó precisamente el espíritu de lucha que han mostrado, especialmente ante los charrúas.

“Creo que tuvimos un partido muy intenso, en el que nos hicimos fuertes en los segundos balones. Hemos demostrado que estamos fuertes como equipo, tanto física como mentalmente. Estamos contentos y queremos seguir en la misma senda”, destacó el defensor.

Pero, además, Gutiérrez se animó a tirarle un palito a Gustavo Quinteros por su poca continuidad en Colo Colo. El canterano, sin mencionar directamente al DT, señaló que “he demostrado que puedo jugar. Pese a tanto tiempo parado, me he sentido bien y me he preparado para este momento. Quiero seguir así, sumando minutos”.

Por último, Gutiérrez habló de lo que se viene para La Roja, destacando la confianza que hay al interior del plantel, quienes se ilusionan con la chance de pelear por medalla. “Estamos todos motivados para afrontar el último partido. Vamos a salir de la mejor manera a la cancha”, cerró.

No hay luces todavía en torno a cuál es el plan que tiene Chile para el partido ante República Dominicana. El DT podría apostar a rotar el equipo pensando en las semifinales, aunque por ahora se ha mostrado reacio a rotar demasiado el equipo, considerando los pocos cambios que hizo ante Uruguay.

¿Cuándo juega Chile en los Juegos Panamericanos?

Chile cerrará su participación en la fase de grupos de los Juegos Panamericanos ante República Dominicana. El duelo está programado para este domingo 29 de octubre desde las 18:00 horas.

¿Cuándo juega Chile en eliminatorias?

Chile volverá a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas en noviembre próximo. El 16 enfrentarán a Paraguay, para luego visitar a Ecuador el 21 del mismo mes.

