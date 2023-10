Pese a que la Selección Chilena Sub 23 aseguró su lugar en las semifinales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, las críticas son abundantes hacia el desempeño del técnico Eduardo Berizzo, principalmente por lo realizado con el cuadro absoluto en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Y un histórico de La Roja que se suma a esta tendencia es uno de los más enconados críticos del argentino durante su estancia en el país, como es Fabián Estay, mundialista en Francia 1998, quien desde México atendió el llamado de RedGol para analizar lo que ocurre en la cita polideportiva.

En ese sentido, el Pelusa valora que Berizzo decida dirigir La Roja en Santiago 2023, pues “tomó una decisión muy riesgosa, hay que decir que fue muy valiente, a sabiendas de que en la selección mayor las cosas no están funcionando bien”.

Junto con admitir que Chile está en semifinales de los Panamericanos “merecidamente“, Estay le advierte al técnico que “era un arma de doble filo, porque si le iba mal, a lo mejor se adelantaba su situación de que continuara a cargo de la Selección, pero le quedan dos partidos más“.

“Yo creo que los Panamericanos le darán, seguramente, un margen más para aguantar los próximos partidos de Eliminatorias, dependiendo de los puntos que saque ante Paraguay y Ecuador, que seguramente será muy complejo”, sostiene el otrora mediocampista.

¿Está quebrada la relación Berizzo-Hinchas?

Además, se le consultó a Estay por el divorcio entre el técnico argentino y los hinchas nacionales, a lo que avisa que “la única manera de hacerlo cambiar es que el equipo gane los seis puntos en la próxima fecha FIFA, y sería maravilloso, entendiendo que es complicado, de repente decir que podemos sacar cuatro puntos”.

“Pero al idea es sumar en todos los partidos, y esa es la única manera de reconciliarse con la afición en Chile, que está descontenta, porque no hay una estructura, no hay una idea, no sabemos exactamente a qué estamos jugando, sí hay ganas de los jugadores, pero no hay una figura fuerte para decir que somos un equipo competitivo”, finaliza en Fabi con RedGol.

¿Cuándo es el próximo partido de Chile?

Con un lugar asegurado en las semifinales de los Juegos Panamericanos, La Roja Sub 23 volverá a la acción este domingo 29 de octubre, cuando concluya la acción del Grupo A, y enfrente a República Dominicana, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Cuántos puntos debe sumar Eduardo Berizzo en Eliminatorias para seguir al mando de La Roja? ¿Cuántos puntos debe sumar Eduardo Berizzo en Eliminatorias para seguir al mando de La Roja? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.