Pese a que todavía ni siquiera tiene un técnico asegurado, en Colo Colo ya comienzan a sonar varios nombres para reforzar al plantel del 2024. Uno de ellos es Leandro Garate, quien viene de una tremenda temporada con Unión Española.

El artillero argentino de 30 años fue uno de los goleadores del Campeonato Nacional con 14 conquistas. Sus números seducen en el Monumental, pero al no haber un DT confirmado, las cosas están en veremos.

Sin embargo, Leandro Garate tiene claro que sonar en Colo Colo no es algo que ocurra todos los días. Es por ello que este jueves le guiñó el ojo al Cacique y dejó claro que le interesa una aventura por el club en 2024.

Leandro Garate le hace ojitos a Colo Colo para el 2024

En medio de sus vacaciones, Leandro Garate aprovechó de referirse al interés en sus goles. En conversación con Radio Futuro, el delantero de Unión Española no le hizo el quite a los clubes que lo buscan y dijo tomarlo con calma.

“Estoy medio desconectado por estar de vacaciones y estar con la familia, pero siempre llegan rumores. Mis amigos me mandan alguna que otra foto y ahí uno va leyendo o escuchando, estoy agradecido por eso”, lanzó de entrada.

Leandro Garate dijo que Colo Colo no se ha comunicado con él, pero sí está atento a lo que ocurra. “Directamente no, a mí igual me habló mi representante, me comentó un poco y después vi las noticia por redes sociales”.

En esa misma línea, el argentino se mostró feliz de sonar en un grande. “Uno trabaja para eso, para seguir creciendo, para tratar de hacer ruido desde lo deportivo y ojalá que de acá en adelante lo que venga siempre sea para mejor”.

De hecho, Leandro Garate recalcó que sólo espera lo mejor para su carrera. “Mi expectativa personal es seguir creciendo, seguir sumando, estar donde me toque estar de la mejor manera”.

Finalmente y al ser consultado por si prefiere ir a Colo Colo o a Huracán, salió jugando. “La verdad que son dos grandísimos clubes, en cualquiera de los dos estaría muy feliz y agradecido, ya de por sí que se fijen en mí y suene mi nombre, me pone muy contento. Uno trata de hacerlo bien, crecer, de en el lugar que le toca estar, devolver la confianza que ponen en uno”.

¿Cuáles fueron los números de Leandro Garate en 2023?

En la temporada 2023 con Unión Española, Leandro Garate disputó un total de 33 partidos oficiales. En ellos marcó 16 goles, aportó con nueve asistencias y llegó a los 2.761 minutos en la cancha.

¿Cuándo inicia la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo tiene programado el inicio de su pretemporada para el próximo lunes 8 de enero. Eso sí, todo esto está en veremos por el torneo que disputará en Uruguay que lo dejará casi sin tiempo de preparación.

