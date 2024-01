Leandro Garante, delantero argentino de 30 años y perteneciente Unión Española, reconoció estar en negociaciones con Huracán de Argentina y está pronto a abandonar Santa Laura: “son sólo detalles los que me separan de estar ahí”, confesó a TyC.

Unión Española comienza a despedirse de su máximo ariete. La temporada pasada, Garate fue uno de los jugadores más importantes del club de Independencia, goleador del equipo con 14 tantos. Ahora, el atacante de los hispanos está sólo a detalles de firmar con Huracán.

Garate ya conversó con el entrenador de Huracán, Gustavo Sava: “me contó un poco el proyecto, me entusiasmó las ganas que tiene y lo que me contó del equipo. Le dije que si me toca llegar a ir, voy a tratar de estar a punto lo más rápido posible y sumar desde donde me toque”.

Finalmente, Garate le señaló que “el fútbol argentino es muy lindo y quiero estar bien para hacer un buen papel. Ojalá se den todos los objetivos personales y grupales que uno se propone”.

En el plantel de Huracán se encuentran los chilenos Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría.

Garate no niega el interés de Colo Colo

Garate se mostró bastante entusiasmado con una partida de Unión Española: “En lo personal es lindo, está bueno que dos clubes tan grandes, tan importantes, se fijen en mí (haciendo referencia a Colo Colo y Huracán). Me pone contento. Son días movidos. Tengo entendido que lo de Huracán está bastante encaminado y son detalles los que me separan de estar ahí”.

Así, pese a su inminente llegada a Huracán, delantero no cierra las posibilidades sobre una posible llegada al Colo Colo ahora dirigido por Jorge Almirón.

La trayectoria de Garate

Partió su recorrido en la cantera de River Plate, fichó por Tigre, después probó suerte en Noruega con el Sandefjord. Volvió a su país gracias al Deportivo Rincón, para posteriormente fichar por Brown (Adrogué) y fue prestado a Arsenal de Sarandí.

Su primer equipo en Chile fue Barnechea, después se sumó a Coquimbo y actualmente, es jugador de Unión Española.

Las estadísticas de Leandro

En total ha jugado 191 partidos, convirtiendo en 65 ocasiones, asistiendo en 22 encuentros y promediar un gol cada 202 minutos. En total lleva acumulados 13.140 minutos como profesional.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.