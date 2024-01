Maximiliano Falcón aún tiene dos temporadas más de contrato con Colo Colo, pero podría ser una de las salidas en este mercado de pases. La opción de que el defensa uruguayo deje el Estadio Monumental sonó fuerte en las últimas horas luego de conocerse que su ofrecimiento a un grande de Uruguay.

Según información de Jorge Hevia, el nombre de Falcón fue acercado a Peñarol y la dirigencia del Cacique no estaría opuesta a la operación. El cupo extranjero sería la consideración principal, puesto que los albos además cuentan con los centrales foráneos Emiliano Amor y Alan Saldivia.

Incluso, el periodista de Radio Pauta reveló que “Colo Colo está abierto a un préstamo con opción de compra” para liberar una plaza extranjera en este 2024. “Se puede dar porque el club lo compró caro, pero ya se pagó porque el jugador se hizo cargo cuando las papas quemaban”, argumentó.

Más allá del ofrecimiento, no hay conversaciones formales de Colo Colo con Peñarol por una posible salida de Falcón. Sin duda, la situación quedará más clara con la llegada del nuevo entrenador de los albos y sus intenciones respecto a la conformación del plantel. Se espera humo blanco esta semana.

¿Maximiliano Falcón sale de Colo Colo?

Maximiliano Falcón y su representante ya han hablado de una posible salida del Estadio Monumental. En diciembre, el agente del uruguayo aseguró que recibió interés desde varios países, pero que cualquier opción se discutirá con Colo Colo como dueño de su pase.

El futbolista, en tanto, no ve con malos ojos una salida. “Hay rumores de ofertas y si veo que es buena para mí y el club, bienvenido sea”, dijo también el mes pasado. “En este caso no sólo importo yo, sino el club que me abrió las puertas y me recibió de la mejor manera”, agregó.

Falcón, de 26 años, jugó 35 partidos de la temporada 2023 de Colo Colo: 21 del Campeonato Nacional, seis de Copa Chile, cinco de Copa Libertadores, dos de Copa Sudamericana y uno en la Supercopa. El defensa se ausentó en nueve partidos por suspensiones y en dos por un castigo de Gustavo Quinteros.

¿Qué jugadores han salido de Colo Colo?

El mercado de pases de Colo Colo sólo suma las salidas de Agustín Bouzat, Fabián Castillo y Matías de los Santos, quienes terminaron sus préstamos y no fueron considerados para la temporada 2024. No hay otros movimientos. La búsqueda del DT es la prioridad del Cacique.

