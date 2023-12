Colo Colo busca pasar el trago amargo de haberse quedado sin el título del Campeonato Nacional con premios de consuelo. El Cacique aún puede asegurar el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y espera levantar la Copa Chile para cerrar el 2023 con una alegría.

La temporada de los pupilos de Gustavo Quinteros no fue buena y así lo han dejado claro los hinchas, que han hecho sentir su molestia en redes sociales. Uno de los jugadores más apuntados es Leonardo Gil, con el que los fanáticos se han dividido en la presente campaña.

Pero a pesar de las críticas, el Colorado deja en claro que quedó conforme con lo hecho a nivel personal. “Me queda un año más acá. Estoy feliz y contento, siempre trato de dar lo máximo. El primer año me fue muy bien, en el segundo pasé a un puesto que no era el mío y pudimos lograr el campeonato. Teníamos un gran equipo”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

Leonardo Gil destacó que, pese a las críticas, no le fue mal. “Este año he jugado partidos tanto internacionales como local y lo más curioso es que, contando la cantidad de partidos he hecho casi los mismos goles que cuando llegue y más asistencias que los años anteriores. Aún así no cumplimos los objetivos”.

El Colorado, eso sí, asumió que no estuvo en su mejor versión. “Me hago cargo en que hay partidos que no he jugado bien, he estado bajo mi nivel, pero siempre mantuve el profesionalismo. Cuando uno anda mal no es el peor, trabajo día a día para adaptarme a una posición que no he usado mucho. Agradezco a mis compañeros por su apoyo, me hacen mejorar día a día”, dijo.

“Trato siempre de dar lo mejor. Este año he batido otras marcas que no se ven reflejadas porque los resultados mandan. Uno está tranquilo porque si no, jugaba tenis. Juego fútbol, en equipo. El equipo tiene que estar siempre fuerte, siempre unidos porque esto pasa. Ojalá terminemos bien este año, ganando el viernes contra un rival durísimo y después pensar en la Copa Chile”, complementó.

Leonardo Gil pide a Colo Colo hacerse cargo de los malos resultados

Leonardo Gil aprovechó la oportunidad para hablar de los responsables de la mala temporada de Colo Colo. El Colorado, más que responsabilizar a Gustavo Quinteros o el plantel, pidió que todo el club asuma su parte.

“Todos somos responsables, porque todos representamos y somos parte de esto. Acá, como jugador, creo que lo más importante es hacerse responsable de las situaciones. Cada año se empieza un proyecto nuevo con juveniles y refuerzos nuevos. La ilusión el 2 de enero es siempre pelear todo hasta el final y competir, porque cuando es así uno trata de estar a la altura”, lanzó.

Finalmente, enfatizó en que las cosas no son tan graves. “Comparto con Morón que hay otros 15 equipos que también juegan y compiten. No hay que dramatizar tanto, sino que buscar en qué fallamos y desde ahí mejorar. Jugamos este viernes, jugamos una final el miércoles y el año que viene hay que pensar en qué mejorar para llegar más lejos”, cerró.

¿Cuáles son los números de Leonardo Gil en Colo Colo en 2023?

Aún con dos partidos más por jugar, Leonardo Gil ha disputado un total de 36 duelos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha convertido siete goles, aportado siete asistencias y suma 2.593 minutos en el terreno de juego.

¿Qué partidos le quedan a Colo Colo en 2023?

Colo Colo tiene dos partidos más por disputar en la temporada 2023. Este viernes 8 de diciembre desde las 18:00 horas choca con Curicó Unido, para luego el miércoles 13 a las 17:00 enfrentar a Magallanes en la final de Copa Chile.

