El ex Colo Colo suena fuerte en el cuadro xeneize, aunque desde Argentina aseguran que hay una faceta desconocida en la negociación.

El mercado de pases se mueve con todo en el cierre del 2024 y uno de los nombres que asoman como más solicitados es el de Leonardo Gil. El “Colo” esta en calidad de jugador libe y a sus 33 años suena como opción en Boca Juniors.

“Estuve hablando con una persona del consejo, y eso es todo lo que puedo decir. Si tengo muchas ganas, tres años en Colo Colo fueron extraordinarios y ahora sería muy lindo ir a Boca. Ojalá se pueda dar”, expresó el argentino nacionalizado chileno a Radio AM.

El tema es que el ex Colo Colo ya tendría avanzadas las negociaciones y podría sumarse a principios del 2025 para disputar el mundial de clubes al mando de Fernando Gago. Sin embargo, existe una fuerte teoría sobre esta contratación y que no apuntaría directamente al elenco que tiene entre sus filas a Gary Medel.

La trama sobre el fichaje de Leo Gil a Boca Juniors

Es que apenas se supo de esta negociación, el periodista Flavio Azzaro salió al paso a poner en duda el verdor interés de Boca por Leo Gil.

“Esto me molesta porque se trata más de posicionar al jugador como posible fichaje de Boca, cuando en Boca no están interesados en él. Esto solo daña al futbolista. En un principio tenía un 10%, pero ahora que habló está velado. Es el velorio del Colo Gil por lo que dijo. Con esto le suben el precio por decir que Boca lo quiso y posiblemente puede terminar jugando en Rosario Central o Bragantino, por mencionar algunos equipos”, expresó molesto el comunicador.

Gil podría dar el salto en este mercado y pasar a Boca Juniors (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

Por su parte, su colega de labores Luciano Cofano rectificó la información. “A mí me dicen que no gustó nada lo que hizo el Colo Gil. A mí dos fuentes cercanas la consejo de fútbol me desmintieron las negociaciones”, sentenció. Por lo que el futuro del volante zurdo es totalmente incierto.