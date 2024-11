El arquero termina contrato con el campeón del fútbol chileno y no es seguro que se mantenga en el club para el próximo año.

El mejor equipo chileno de 2024 es Colo Colo, porque el cuadro albo se impuso en el Campeonato Nacional tras una reñida lucha con Universidad de Chile.

Los albos ganaron el torneo con dos puntos de ventaja sobre los azules, tras remontar en dos oportunidades en la campaña una diferencia de 10 unidades que tenía el cuadro laico.

La temporada todavía no termina para el campeón, porque este miércoles debe completar los minutos que restan de la suspendida Supercopa ante Huachipato, donde tiene ventaja de 2-0.

¿Brayan Cortés se va de Colo Colo?

Una de las grandes figuras de Colo Colo en la temporada fue el arquero Brayan Cortés, quien fue elegido como el mejor meta de la temporada en la Gala Crack.

La continuidad del iquiqueño en el Monumental es todo un misterio, debido a que termina contrato y dijo tras el encuentro con Copiapó que quizá ese fue su último partido en el club.

El periodista de DSports Rodrigo López habló de la renovación de Cortés con Colo Colo, la que todavía no entra a tierra derecha.

“Todavía no llega una negociación formal en términos de una renovación. El club quiere una venta, que quede un porcentaje”, explicó el reportero.

Brayan Cortés analiza su futuro.

“No pasa por un tema que no haya oferta, porque van a llegar, el tema es que pueda firmar una renovación y no irse como, por ejemplo, Gabriel Suazo, quien no le dejó nada al club”, cerró.

Brayan Cortés está concentrado con la selección chilena y se espera que sea titular ante Perú en Lima y Venezuela en Santiago.

¿Cuándo y a qué hora se termina la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo?

Los 12 minutos que restan entre Huachipato y Colo Colo, con ventaja de 2-0 para el Cacique, se jugarán este miércoles 13 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.