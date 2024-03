El regalón de Bielsa destroza la cancha del Monumental: "No sé cómo la Conmebol deja jugar a Colo Colo ahí"

Colo Colo, luego de mucho sufrimiento, se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, luego de vencer a Sportivo Trinidense por 2-1 en el estadio Monumental.

El partido ante los paraguayos trajo consecuencias negativas para los albos, porque en el final del encuentro se lesionó de gravedad el volante César Fuentes, quien se cortó el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, según supo RedGol.

El problema físico que tuvo el volante del Cacique se dio por el paupérrimo estado de la cancha David Arellano, la cual está con problemas desde 2023 y la empresa externa que contrató Blanco y Negro para su mantenimiento ha hecho un mediocre trabajo.

El mejor canchero de Chile critica al Monumental

Uno de los grandes regalones que tuvo Marcelo Bielsa en su paso por Chile fue el canchero Patricio Bustamante, quien según el Loco era el mejor del país, con quien habló RedGol para analizar lo sucedido con Fuentes.

“Yo estuve viendo el partido y dije ‘se trabó por culpa de la cancha’, y es una lástima porque se veía venir, ya lleva más de un año en mal estado la cancha, esta lesión puede costarle la carrera al jugador”, dijo el canchero, quien trabajó muchos años en Calama.

Luego, no tuvo reparos en hablar mal de la empresa externa que contrató ByN para que se hiciera cargo de la cancha del Monumental.

“Yo creo que los dirigentes de Colo Colo han estado botando la plata con la gente que le asesora en el mantenimiento de la cancha, ellos no han podido dar con el tono. La Conmebol ha sido celosa con varios estadios, pero no con la cancha del Monumental, no sé cómo permiten jugar en una cancha así de mala”, remató.

Por último, recordó que el propio Fuentes en su momento criticó el estado del césped de Macul, que ya sea por recitales u otras situaciones sigue en pésimas condiciones.

“Este chico que se lesionó fue uno de los primeros que reclamó por el pasto que pusieron la primera vez, él dijo ‘le están poniendo el pasto que yo le doy a las vacas’ y tenía razón”, cerró Patricio Bustamante.

