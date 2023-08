Quinteros se llena de dudas: los problemas en el once que debe resolver para la Copa Chile

Colo Colo logró una revitalizadora victoria ante Huachipato por el Campeonato Nacional. Los albos, de esta forma, se volvieron a meter en la pelea del torneo y podrían, de ganar su partido pendiente ante Copiapó, transformarse en los únicos escoltas de Cobresal, puntero absoluto del certamen.

Pero el chip del torneo quedó atrás y ahora el foco es lograr avanzar a la final zonal de la Copa Chile. Para hacerlo, debe vencer a Palestino en casa, y con ello citarse con el ganador de Universidad Católica y Everton. Quien gane en ese duelo se mete en la fase final del torneo.

Pero mirando el presente, son varios los flancos que debe resolver Quinteros para parar una formación competitiva ante los árabes. Entre el problema de las lesiones y las posibles partidas, el DT deberá rebuscárselas para armar un equipo que sea capaz de vencer.

Como primer problema, surgen los problemas físicos que sufrieron dos jugadores ante Huachipato: Óscar Opazo y Esteban Pavez salieron antes de la finalización por problemas musculares. Eso sí, según reportó Daniel Arrieta, en ninguno de los dos casos se trata de desgarro y solo salieron por precaución.

El periodista, en TNT Sports, señaló que “tanto Óscar Opazo, como Esteban Pavez, no tienen un desgarro y son solamente contracturas. Estamos esperando que lleguen los futbolistas y me remarcan que no se van a realizar exámenes médicos, pero lo vamos a ratificar”.

Además agregó que “hay un partido el miércoles por la Copa Chile. Me dijeron que mañana se evaluará todo, pero viendo obviamente esta situación, veo poco probable que los dos puedan jugar este compromiso. Lo veo difícil”.

Ante esa situación, dos posibles cambios serían la inclusión de Jeyson Rojas o Bruno Gutierrez por la banda derecha, para reemplazar a Opazo. Eso sí, en el último partido, el ayudante técnico del DT, Walter Lemma, probó con Agustín Bouzat como lateral derecho, dejando a Daniel Gutiérrez por derecha. Ambas son opciones.

En el caso de Pavez, lo más probable es que sea Vicente Pizarro su reemplazante, jugando al lado de César Fuentes. Eso sí, está la chance de que se retrase a Leonardo Gil y en el puesto de creación juegue su primer partido como titular Pablo Parra.

¿Y los que se van?

Además, falta por resolver la situación de dos posibles jugadores que aún pueden partir del club, como Damián Pizarro y Matías Moya, ambos con ofertas desde Europa.

Esta semana se debería zanjar todo con la reunión de directorio de Blanco y Negro, sin embargo, Quinteros podría optar por no hacerlos jugar producto de las ofertas. Todo, de cualquier forma, se empezará a resolver con las prácticas que se realicen previo al encuentro de este miércoles