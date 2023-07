Universidad de Concepción goleó a Deportes Temuco en la ida de la final regional de la zona sur de Copa Chile este jueves. Fue una victoria por 3-0 que dejó al Campanil prácticamente asegurado en la fase final del torneo copero. El triunfo tuvo un sabor especial.

Justo en el entretiempo hizo ingreso a la cancha Lucas Ortiz. Marcelo ‘Cheito’ Ramírez decidió el debut del juvenil formado por el cuadro forero, que se estrenó con gol a los 89′. Con su típico corte de pelo feo de canterano debutante y envuelto en las lágrimas, el jugador se mostró muy emocionado por sumar sus primeros minutos como profesional.

“Se siente felicidad, mucha alegría por las cosas que me han pasado y no se me va a olvidar nunca, igual que a mi familia. Llamé a mi mamá y mi papá en una videollamada, son los que siempre me han ayudado en el fútbol. Aproveché que llegó el profe y mi mamá lo ama, fue una linda oportunidad que hablaran con el técnico”, confesó en conversación con TNT Sports.

Ortiz aseguró que “me costó llegar hasta donde estoy, demasiado, pasaron muchas cosas y esto que pasó ahora me deja la enseñanza que nunca hay que bajar los brazos. Son oportunidades que se presentan una vez en la vida, hay que saber tomarlas y luchar por lo que uno quiere”.

La familia del jugador fue clave para permitirle seguir esperando el debut por la UdeC. “Yo veía todo perdido hace unos pocos meses, ahí entró mi familia; mi hermana me dijo que no bajara los brazos. Se lo agradezco mucho, a los que han formado parte desde el inicio de todo”, reveló el canterano.

La meta de Lucas Ortiz ahora es ayudar a Universidad de Concepción a mantener la categoría. El equipo marcha 14º en la Primera B y salió de zona de descenso. “Espero que ahora sea todo para arriba, llegar lo más lejos que se pueda. Ayudar al equipo, estamos en una zona complicada en el campeonato, no debemos relajarnos y queremos sacar adelante eso, luchamos por el mismo objetivo”, cerró.

El primer gol de Lucas Ortiz