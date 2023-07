Quinteros recuerda su deseo de dirigir Colo Colo cuando estaba en la UC: "Mi hijo me decía..."

Gustavo Quinteros ha pasado de todo con Colo Colo. El entrenador llegó en uno de los momentos más difíciles del club y terminó salvándolo del descenso en 2021. Dos temporadas después, salió campeón. Ahora, contó por qué eligió llegar al Cacique.

Como invitado al programa Media Punta de YouTube, el entrenador contó que, estando en la banca de Universidad Católica, uno de sus hijos le reiteró que un día debería dirigir al cuadro albo. Ahora, dice Quinteros, es el más feliz con su estadía en el Estadio Monumental.

“Yo quería dirigir Colo Colo. Cuando estuve en Católica y viví el fútbol chileno, uno de mis hijos, Rodrigo, me decía, ‘papi, tú tienes que ir a Colo Colo’. Es más, en un partido de Católica y Colo Colo, me pidió que le consiguiera una camiseta del equipo”, comentó.

“Yo dirigí a Julio Barroso en las inferiores de Argentinos Juniors, le dije que iba a hablar con él. Se la pedí a Julio y me dijo, ‘claro, te la doy’. Si bien mi familia siempre apoya a muerte al equipo donde yo estoy, a Rodrigo le encantaba Colo Colo”, relató.

“Me decía, ‘tienes que dirigir Colo Colo’. Y hoy es el más feliz de todos”, comentó el entrenador que llegó al Estadio Monumental en 2020. Quinteros cumplirá su cuarta campaña en el elenco de Macul, aunque por ahora desconoce si continuará por una más.

“Yo no pongo una fecha para renovar. Pero como entrenador no quisiera, y supongo que los directores tampoco quisieran que yo continúe, si no clasificamos a Copa Libertadores. La ambición que tengo como DT es participar y dar un paso más”, cerró.