En la pasada jornada, la periodista ecuatoriana Majo Gavilanes aseguró que tuvo una conversación con Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, donde le indicó que no estaba en sus planes hacerse cargo de la Selección Chilena, tras la salida de Eduardo Berizzo.

Sin embargo, fue el propio santafesino que, en diálogo con Las Últimas Noticias desmintió esta información, asegurando que la comunicadora “me preguntó si yo iba a dirigir a Chile ante Ecuador en el partido del martes, y por supuesto le dije que no”.

Ante lo dicho por Gavilanes, Quinteros fue categórico en señalar que “¿cómo voy a decir que no me interesa dirigir a la Selección Chilena? Es falso que no quiera dirigir a Chile, para mí sería un orgullo, como lo sería para cualquier entrenador. No me cierro a dirigirla”.

Al preguntarle por si hubo contactos desde la ANFP al respecto, el DT de Colo Colo indicó que “tengo entendido que ellos van a tomarse un tiempo para decidir, que terminen las Eliminatorias este año; por mi parte, todo mi esfuerzo hoy está en el club para conseguir los objetivos que tenemos para la última parte del año”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Quinteros en Colo Colo?

El santafesino renovó su contrato por dos años en 2021. O sea, termina su vínculo con Colo Colo a fines de este 2023. Ahora, el DT y la dirigencia deben sentarse a conversar para una posible renovación del entrenador, a quien varios relacionan con la Selección Chilena.

¿Cuántos títulos ha ganado en el Cacique?

Al mando de Colo Colo, Gustavo Quinteros ha ganado tres títulos nacionales: la Copa Chile 2021, la Supercopa 2022 y el Campeonato Nacional 2022.

¿Qué experiencia tiene a nivel Selección?

En su trayectoria, Gustavo Quinteros se ha hecho cargo de dos escuadras nacionales, con misma suerte. En 2010 tomó a Bolivia, donde se mantuvo hasta 2012, con malos resultados; luego, en 2015, se hizo cargo de Ecuador, donde no logró clasificar a Rusia 2018 y fue despedido.

