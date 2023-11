El nombre de Gustavo Quinteros fue uno de los primeros en ser nombrados tras la renuncia de Eduardo Berizzo a la selección chilena. El entrenador de Colo Colo termina contrato a fines de año y podría ser una carta para la Roja, aunque la información de una periodista ecuatoriana dice lo contrario.

En las últimas horas, la comunicadora Majo Gavilanes reveló una conversación con el actual DT del Cacique. “Escuché que sonaba en Chile para asumir en la selección. Pero yo conversé con él porque tengo amistad desde que estuvo en Emelec y siempre me mantengo en contacto”, dijo a José Tomás Fernández.

“Le preguntaba ayer, porque yo quería entrevistarlo en mi programa, pero se iba al cine. Me dijo: ‘Majo, qué tal, cuánto tiempo, me voy al cine en este momento… Y no, por si acaso, no voy a dirigir Chile, no voy a dirigir Chile’. Eso fue lo que me dijo, que no iba a dirigir Chile”, contó.

La información de Gavilanes no quedó ahí. Además, aseguró que Quinteros le contó que “después de este partido que se viene, van a anunciar al nuevo técnico que se viene”. Chile juega con Ecuador este martes 21 de noviembre por la fecha 6 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

La prioridad de Quinteros es Colo Colo

La periodista ecuatoriana Majo Gavilanes además habló de la postura de Gustavo Quinteros respecto a una renovación en Colo Colo. La información de la comunicadora no se aleja de lo que ha dicho el mismo entrenador, quien ha puesto al equipo nacional como su prioridad de cara al futuro.

“Su prioridad es terminar su contrato con Colo Colo, donde también quieren renovarlo”, dijo Gavilanes en su cuenta de Twitter. Quinteros renovó por dos años en 2021 y terminará su contrato en diciembre de 2023, por lo que su futuro en el Monumental es incierto.

En Chile, Quinteros ha manifestado que debe conversar con la dirigencia sobre el proyecto deportivo para la próxima temporada. “Todo el mundo sabe que estoy muy contento acá, que tengo la ilusión de seguir, y que mi prioridad será seguir en Colo Colo. Hay una charla pendiente”, dijo hace unas semanas.

La intención de Blanco y Negro, en tanto, es que el DT renueve a fin de año. “No le recomendaría a Gustavo que vaya a la selección, además quiero que se quede en Colo Colo”, dijo hace unos días Alfredo Stöhwing, presidente de la concesionaria que rige a Colo Colo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros renovó su contrato por dos años en 2021. O sea, termina su vínculo con Colo Colo a fines de este 2023. Ahora, el DT y la dirigencia deben sentarse a conversar para una posible renovación del entrenador, a quien varios relacionan con la selección chilena.

¿Cuántos títulos ha ganado Quinteros en Colo Colo?

Al mando de Colo Colo, Gustavo Quinteros ha ganado tres títulos nacionales: la Copa Chile 2021, la Supercopa 2022 y el Campeonato Nacional 2022.

