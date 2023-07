"Quedan 10 fechas y eso no sirve": la crítica de Coca Mendoza a la llegada de Pablo Parra a Colo Colo

Se acabó el mercado de pases y en Colo Colo, tras los fracasos a nivel internacional, sólo sumaron dos alternativas. Una de ellas es Pablo Parra, quien viene por una revancha personal. Sin embargo, para Gabriel Mendoza no es una buena opción.

El Coca no quedó contento con el arribo del mediocampista tras meses sin jugar en el Puebla de México. Y no sólo eso, ya que también tuvo palabras para los representantes y toda la polémica tras la investigación de Informe Especial.

Gabriel Mendoza duro con Pablo Parra y los representantes

En conversación con RedGol, Gabriel Mendoza criticó el mal mercado de pases de invierno en el fútbol chileno. “Es la realidad que venimos viviendo hace rato. Se sabía que no hay mayor sorpresa con nuevos jugadores, que tengan nivel o antecedentes. Es nuestra realidad y eso nos lleva a mostrar lo que mostramos con la selección en eliminatorias”.

Tras ello se fue con todo contra los representantes. “Colo Colo está sufriendo una crisis futbolística y anímica, del espíritu del club. Esto ha pasado a nivel nacional por lo de los representante y dueños de los clubes. No podemos tapar el sol con un dedo, están manejando el fútbol chileno y, la mayoría de presidentes, son todos representantes”.

“Colocan gente de su corral, no gastan y triangulan de un equipo a otro. Eso hace que el fútbol nacional vaya cada vez peor y que los grandes, como Colo Colo, pasen por lo que están pasando”, añadió.

Fue ahí cuando Coca Mendoza se lanzó contra Pablo Parra. “En vez de traer jugadores que sea un aporte, traen a Parra, que no es su culpa no jugar mucho y se puede poner bien, pero quedan 10 fechas y eso no sirve para Colo Colo”.

En esa misma línea, descartó que el Cacique esté para pelear el título. “Para mí es difícil, porque a pesar de que he escuchado que se van a enfocar, eso viene desde la boca para afuera. En la cancha es otra cosa”.

“Cobresal futbolísticamente viene bien, Gustavo Huerta es un entrenar con un ojo clínico para elegir jugadores que quizás no son de renombre pero tienen sed de revancha. El Salvador es un lugar donde se enfocan en trabajar, con vida familiar, y lo llevan a la cancha. No es una sorpresa”, complementó.

Finalmente tuvo palabras para el rival de Colo Colo esta fecha. “Lo de Huachipato es una sorpresa agradable para el fútbol chileno ,donde con poco y nada han hecho cosas buenas y pasan por un buen momento”, cerró.