Colo Colo

Pollo Véliz vuelve a atacar a Arturo Vidal en Colo Colo: “Es un problema insostenible”

Leonardo Véliz volvió a atacar a Arturo Vidal. Ahora, el exjugador de Colo Colo criticó al King por lo hecho en 2025 y su renovación.

Por Javiera García L.

Pollo Véliz volvió a atacar a Vidal
Pollo Véliz volvió a atacar a Vidal

La derrota de Colo Colo contra U. de Chile fue otra decepción del 2025. En una temporada que debía ser la más especial de todas, el Cacique quedó eliminado de la Copa Libertadores y la Copa Chile, no tiene chances del título de la Liga de Primera y además perdió la Supercopa.

En el plantel, uno de los jugadores que más ha recibido críticas por el desempeño de este año es Arturo Vidal. Y, entre sus detractores, la voz que más se escucha es la de Leonardo Véliz. Ahora, volvió a atacar al King.

En diálogo con Bolavip, el exjugador de Colo Colo manifestó: “Lo de Vidal hasta el momento es un problema insostenible, no hay nada que lo apoye, ni su carrera anterior, ni en los equipos donde jugó, nada“.

“¿En Colo Colo ha sido relevante, indiscutido, un soporte del equipo? No. En este 2025 ha tenido lesiones, problemas con los árbitros, dentro y fuera de la cancha, su físico no da para más de 30 minutos”, complementó.

Esto dijo Pollo Véliz de Vidal | Photosport

“Ortiz ya dio una señal…”: Histórico deja potente reflexión sobre la renovación de Arturo Vidal

“Ortiz ya dio una señal…”: Histórico deja potente reflexión sobre la renovación de Arturo Vidal

Leonardo Véliz hace la crítica más despiadada a Vidal

Siguiendo con sus descargos, Leonardo Véliz también apuntó contra Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, por su apoyo a Arturo Vidal y la renovación del jugador por la temporada 2026.

“Mosa contrata jugadores con el corazón y no con la razón, porque es un populista. Vidal es un jugador producto de un mercado donde hay que mostrarlo para vender su camiseta, eso es lo que es hoy en día: un producto para el Supermercado y sus emprendimientos”, cerró.

