En Colo Colo la temporada ha sido desastrosa. Y una de las grandes falencias ha sido la debilidad defensiva, pues ningún jugador ha tenido una buena temporada para darle solidez a la retaguardia.

Por lo mismo es que se debe remover lo hecho hasta ahora. Y Gonzalo Jara, actual comentarista de TNT Sports, asegura que su ex compañero Mauricio Isla debe ir al banco.

“Los buenos momentos defensivos de Colo Colo fueron con (Alan) Saldivia de lateral derecho”, sostuvo para encontrar uno de los problemas del Cacique en ese sector de la cancha.

Eso a pesar de que el uruguayo es defensa central, por lo que tendría que ser improvisado en una banda, como ha acontecido en algunos encuentros.

Mauricio Isla no ha tenido un buen año en Colo Colo

Saldivia le da más potencia a la defensa de Colo Colo

Jara asegura que cuando el defensor charrúa juega por una banda, en Colo Colo todo funciona mejor. “Tiene esto de orden, de una línea de 4 armada, ordenada”, manifiesta.

De hecho piensa que no es problema que tenga características más defensivas y le cueste desdoblarse en ataque, pues los albos actualmente no están para pensar tanto en el arco rival.

“Sé que exigen atacar y que jueguen, la gente no tendrá la paciencia dentro de esta búsqueda, pero Colo Colo lo que necesita es orden“, señaló el ex defensor de la Roja.

De hecho sostiene que Ortiz no tenga vergüenza si debe jugar las últimas fechas con un elenco que se pare de chico a grande.

“Si tiene que jugar 4-4-2 tiene que hacerlo, aunque suene extraño. Empatar primero, después ganar. Colo Colo necesita no perder, desde lo sicológico. Pensar en eso y después buscar resultados”, señaló Jara.