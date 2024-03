Juan Ramírez, el preparador físico personal de Arturo Vidal y una de las personas más cercanas al King, tanto en lo laboral como en lo que respecta a amistad, continúa la guerra cruzada con el periodista Juan Cristóbal Guarello.

Este jueves el PF del volante de Colo Colo respondió tajante por redes sociales a Guarello, quien lo había calificado de “homeless” debido a su rostro de prominente barba.

“En Chile existen alrededor de 20 mil personas en situación de calle, sin techo o homeless (definición que usa el diccionario de Oxford para definir en inglés a las personas sin techo), personas que no han tenido la oportunidad y viven bajo situaciones extremas soportando frío, calor o todo lo que significa el hecho de no tener un lugar donde vivir”, escribió el PF en Instagram.

Ramírez sentencia que “hoy me encuentro con la bajeza humana en la discusión dando una connotación humorista a un aspecto. En lo personal no me afecta, pero sí debo tener la sensibilidad que me caracteriza para no caer en la deleznable argumentación sobre hechos que ningún ser humano merece vivir… elevemos la discusión”.

Los antecedentes del mediático enfrentamiento

Como contexto, Guarello había manifestado en su programa La Hora de King Kong que “dice que yo soy un pseudo escritor. Bueno, este compadre con pinta de homeless (sin hogar en español), que sí tiene fama de vende humo en el mundo de los preparadores físicos y nadie lo contrata”.

“No está en ningún club. Vidal trató de meterlo en Colo Colo y salió rebotadísimo. Este señor, que escribió la semana pasada pidiendo explicaciones cuando nadie lo había nombrado, le mandamos el video, pero igual quería explicaciones. Le falta segundo piso”, añadió.

Poco antes, el PF Ramírez había sostenido en clara alusión a Guarello que “Chile es un lugar donde un pseudo escritor mediocre de cuatro miserables libros, que con micrófono en mano, habla de fútbol con total libertad haciendo pensar a la gente que sabe algo de la actividad”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.