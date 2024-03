La polémica por las críticas a Arturo Vidal por su rendimiento en Colo Colo en el Superclásico sigue en aumento. Juan Ramírez, su PF personal, se ha tomado como verdaderas afrentas los cuestionamientos al volante chileno.

Sin ir más lejos, Ramírez apuntó directamente a Juan Cristóbal Guarello, escribiendo en su Instagram que “Chile es un lugar donde un pseudo escritor mediocre de cuatro miserables libros, que con micrófono en mano, habla de fútbol con total libertad haciendo pensar a la gente que sabe algo de la actividad”.

Obviamente estas palabras generaron respuesta en el periodista, quien en su programa La Hora de King Kong lanzó que “este compadre, que yo no sabía quién era, empezó a escribirnos la semana pasada. Dice que nosotros lo habíamos nombrado, que lo habíamos tratado de vende humo y nunca este señor había sido nombrado. No lo voy a nombrar”.

“Dice que yo soy un pseudo escritor. Bueno, este compadre con pinta de homeless (sin hogar en español), que sí tiene fama de vende humo en el mundo de los preparadores físicos y nadie lo contrata. No está en ningún club. Vidal trató de meterlo en Colo Colo y salió rebotadísimo. Este señor, que escribió la semana pasada pidiendo explicaciones cuando nadie lo había nombrado, le mandamos el video, pero igual quería explicaciones. Le falta segundo piso”, agregó.

En ese sentido, el comunicado declaró que “como yo soy pesado, fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Para tratar de pseudo escritor, tienes que tener conocimiento de la palabra pseudo. Acá atrás hay tres libros míos. La palabra pseudo significa falso, eso lo dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero como soy más pesado todavía, fui al Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Entonces, la palabra pseudo es del griego. Mentiroso falso, recién fue ocupada en el castellano hacia el siglo 16. Falso, o sea estos libros nos están escritos”.

“Homeless, vende humo, por lo menos tienes que saber el significado de las palabras antes de usarlas. Y sí, lamentablemente tienes fama de vende humo, entre los preparadores físicos nadie te la compra. Vives colgado de Vidal, sales en defensa del jugador ¿Por qué no lo tienes mejor físicamente? En vez de que Vidal tenga que jugar con camisetas de números más grandes”, se cuestionó Guarello.

Para cerrar, el periodista afirmó que “¿por qué no te dedicas a hacer su trabajo? Harto mal que lo haces. Esa barba de homeless no ayuda mucho. Vidal se rodea de todos estos atorrante. Nosotros no lo vamos a nombrar al homeless. No tiene nombre para nosotros, nos escribió no sé cuántos mail gritando, leías el mail y eran gritos. No te pescamos, si no existes”.

