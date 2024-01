Juan Ramírez, preparador físico de Arturo Vidal, acompañó al King en su travesía por Europa y ha sido uno de los principales pilares en la recuperación del ahora jugador de Colo Colo.

En entrevista con el programa ESPN F90, el amigo de Arturo Vidal fue consultado por los detalles de la llegada del seleccionado nacional a Macul, además de repasar la carrera del ídolo del Cacique.

Cabe recordar que Ramírez fue uno de los primeros que empezó a decir que Arturo Vidal quería llegar a Colo Colo. Por eso, una vez conseguido esto, su palabra adquiere aún más relevancia.

PF desde Europa

En su paso por Europa, Juan Ramírez fue uno de los que estuvo siempre al lado de Arturo Vidal. Tal como explicó en la entrevista con F90, el preparador físico fue un complemento en el trabajo del King en sus equipos.

“La metodología en Europa era muy poco desde lo físico. Porque se jugaba mucho, no se entrenaba tanto desde lo físico. El caso de muchos era hacerlo de manera independiente. Eso hacía Arturo” explicó Ramírez, quien agregó que en Chile intentan copiar este método pero “juegan una vez a la semana”.

Respecto a su llegada a Macul, Ramírez es enfático. “Él siempre quiso llegar a Colo Colo. Para él era este el momento, porque está muy bien. Él no viene a terminar su carrera acá. El hecho de que él esté preparado, y no lo digo solo de lo físico, sino de todo ámbito, incluso del personal, hicieron que él entendiera que este era el momento de venir a competir acá. Si eran dos o tres años más, si se iba al América o a otro lado, iba a terminar en Colo Colo, pero no en las mismas condiciones que llega hoy”, comentó el preparador físico.

“El está top. Llega muy fuerte a trabajar a Colo Colo”, advirtió Ramírez, quien ha estado trabajando codo a codo con el King en su recuperación.

Con respecto a seguir trabajando con Arturo Vidal en paralelo a Colo Colo, Ramírez asegura que aún es muy temprano para decirlo. “A partir de la necesidad, se puede hacer un entrenamiento extra, pero eso lo otorga la necesidad del futbolista. Pero no es la panacea, no es que todos los futbolistas por entrenar el doble se van a convertir en un Vidal”, argumentó el preparador físico, señalando que “a veces no es necesario”, pero dejando claro también que en Chile hay mucho “desentrenamiento”.

Arturo Vidal fichó por Colo Colo por un año, con la esperanza de volver a poner al Cacique entre los grandes nombres de Chile y del Continente. En Pedreros ya realizó su primera práctica, a la cual llegó incluso más temprano que el resto.

¿Cuándo puede redebutar Arturo Vidal en Colo Colo?

Arturo Vidal entrena con normalidad y está recuperado de su lesión. Con ello, el King se ilusiona con redebutar en Colo Colo en los últimos amistosos de pretemporada el 27 de enero ante Everton o el 3 de febrero contra Independiente del Valle, ambos desde las 21:00 horas.

¿Cuándo comienza oficialmente la temporada para Colo Colo?

Colo Colo se prepara para su primer gran desafío oficial de la temporada 2024. El próximo 11 de febrero desde las 19:00 horas el Cacique choca con Huachipato en la definición de la Supercopa de Chile.

