Peric avisa a Colo Colo sobre el jugador clave de Godoy Cruz: No es el nieto de Maradona

No será un desafío fácil para Colo Colo el que tendrá este jueves, cuando visite a Godoy Cruz, por Copa Libertadores, porque no sólo es un equipo que está invicto en el fútbol argentino, además cuenta con futbolistas que viven su mejor momento.

Si bien los nombres que más se mencionan son el del chileno Thomas Galdames, de los goleadores Tomás Conechny y Tomás Badaloni, o del creativo Hernán López Muñoz, sobrino-nieto de Diego Maradona; pero para el ex arquero Nicolás Peric, ninguno de ellos es su máxima figura.

A la hora de analizar los obstáculos que le pondrá Godoy Cruz a Colo Colo, en este duelo por Copa Libertadores, el Loco aseguró que “el mejor jugador que tienen es su arquero (Franco Petroli), es determinante“, y agrega que “si no les han hecho goles, es por el hallazgo de este futbolista”.

“Él era de River, el año pasado juega en Estudiantes de Río Cuarto, vuelve y no tiene espacio en el equipo, por ello llega a Godoy Cruz, que lo compra, pero no es que no le lleguen al equipo, tiene en su arquero a una gran virtud“.

¿Cuál será la formación de Godoy Cruz ante Colo Colo?

Pese a que comenzó la temporada como titular de lateral por izquierda, se espera que Thomas Galdames esté en el banco de suplentes para este duelo continental, y su lugar será ocupado por Manuel Guillén, el resto del equipo es la base que lo tiene invicto en el fútbol argentino.

Godoy Cruz formará ante Colo Colo con Franco Petroli en el arco; Martín Luciano, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Guillén en la defensa; Juan Andrada, Roberto Fernández y Hernán López Muñoz en el mediocampo; Juan Bautista Cejas, Tomás Conechny y Tomás Badaloni en el ataque.

¿A qué hora debuta el Cacique?

Colo Colo hará su estreno en la edición 2024 de Copa Libertadores de América, cuando visite en su duelo de ida, por segunda fase, a Godoy Cruz, en la ciudad argentina de Mendoza, en duelo a disputarse este jueves 22 de febrero, desde las 21:30 horas.

