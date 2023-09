Peluca Falcón fue protagonista de uno de los goles que Colo Colo le anotó a Cobreloa en la semifinal nacional de ida en la Copa Chile. Fue en el tanto de penal que Leonardo Gil le marcó al portero Hugo Araya. Precisamente después de un foul dentro del área que recibió el zaguero central uruguayo.

El argentino Matías Ballini derribó al “37” de los albos, quien una vez más hizo dupla defensiva con su compatriota Alan Saldivia. Y según reveló el marcador charrúa de 26 años, ese golpe le provocó muchos problemas en el estadio Zorros del Desierto.

“Después del penal, que me pega acá en la oreja, me mareé. Estuve 10 minutos mareado”, confesó Falcón, que significó el 2-1 transitorio a favor de los pupilos de Gustavo Quinteros. Pese a no haber conseguido el triunfo, el ex marcador de Rentistas de Uruguay no quedó con una sensación negativa. Más bien todo lo contrario.

Peluca Falcón entrega la receta para eliminar a Cobreloa y pasar a la final de la Copa Chile

El Peluca Falcón parece tener clarísimo el libreto a seguir para que Colo Colo se deshaga de Cobreloa en la Copa Chile. El Cacique busca un boleto para la gran final. Y el otro se lo disputan Magallanes y Universidad de Concepción, aunque la Academia sacó una clara ventaja en el primer duelo.

“Por lo que vi en las estadísticas ganamos todos los duelos. Ahora tenemos la revancha allá. Vamos a hacer nuestro juego. Creo que si le metemos ritmo podemos sacar un buen resultado”, apuntó el oriundo de Paysandú, con la fe intacta para ir por un nuevo título vestido de blanco.

¿Cuándo juegan la revancha Colo Colo vs. Cobreloa por la Copa Chile?

Colo Colo y Cobreloa volverán a verse las caras la próxima semana para disputar la vuelta de la semifinal nacional de la Copa Chile. El duelo está pactado para el miércoles 4 de octubre en el estadio Monumental a contar de las 19 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar del Campeonato Nacional 2023 marcha Colo Colo?

Colo Colo se ubica en el 3° lugar de la tabla con 39 puntos en 23 partidos. Tiene un juego pendiente: ante Magallanes.