Gustavo Quinteros no quedó muy contento tras el 2-2 entre Cobreloa y Colo Colo, particularmente por una jugada de Damián Pizarro que pudo pulverizar el empate. Pero la semifinal nacional de la Copa Chile terminó igualada en el estadio Zorros del Desierto.

En una conversación con TNT Sports, el adiestrador del Cacique dejó más que claras sus sensaciones en Calama. “No tuvimos un buen partido. Nos faltó elaboración y más profundidad”, detalló el argentino-boliviano en la entrevista con Daniel Arrieta.

“Las tres o cuatro chances que tuvimos no las terminamos bien. Como la última de (Damián) Pizarro que tiene pase adentro. Si iba bien era gol. No tuvimos claridad, pero se hicieron dos goles”, dijo Quinteros en torno a una acción del “9” de los albos en los 96′, el penúltimo minuto de tiempo agregado que ordenó el árbitro Héctor Jona.

Hizo gala de toda su potencia física para dejar atrás la barrida de Bastián Tapia. Tenía dos opciones de pase: una era Leandro Benegas. Y la otra, Agustín Bouzat, quien reemplazó al lesionado Carlos Palacios. Pero la pelota fue a dar a uno de los defensores loínos que cubrió la portería custodiada por Hugo Araya.

Quinteros repasa a Damián Pizarro por el empate ante Cobreloa

Gustavo Quinteros prosiguió con sus declaraciones tras aquel raspacachos de Damián Pizarro por fallar en una jugada que pudo significar la destrucción del empate. “Creo que nos queda un sabor amargo porque pudimos hacer más”, criticó el entrenador de Colo Colo.

“En el 2 a 1 tuvimos una posibilidad y no la aprovechamos. Cuando nos empataron se nos vinieron con todo con la necesidad de ser local y buscar el resultado. Fue un partido bueno por momentos. Por otros nos faltó claridad, profundidad y más elaboración.

Así las cosas, salvo por la situación particular de Palacios, Quinteros no tiene preocupación por cómo llegarán sus pupilos al clásico contra la Universidad Católica. “La mayoría de los jugadores los hemos cambiado. El anterior jugaron 65 minutos. No jugaron los últimos 20 o 30 y tenemos cuatro días de recuperación. Alguno en defensa puede sentir el desgaste, pero no tiene la misma intensidad que el volante o el delantero”, aclaró el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

¿Cuándo juega Colo Colo contra la UC por la fecha 25 del Campeonato Nacional?

Colo Colo tendrá un partido clave ante Universidad Católica para seguir en la lucha por el título. El duelo está programado para este domingo 1 de octubre en el estadio Monumental desde las 15 horas, según el horario de Chile continental.

¿Cuándo juegan la revancha Colo Colo vs. Cobreloa por la Copa Chile?

Colo Colo y Cobreloa volverán a verse las caras la próxima semana para disputar la vuelta de la semifinal nacional de la Copa Chile. El duelo está pactado para el miércoles 4 de octubre en el estadio Monumental a contar de las 19 horas, según el horario de Chile continental.