La igualdad 2-2 de Colo Colo ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, fue fuertemente criticada por los hinchas albos, quienes quedaron con el gusto a poco por lo realizado por el equipo de Gustavo Quinteros en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Uno de ellos fue el ex referente, Patricio Yáñez, quien no quedó para nada contento con el trabajo defensivo, que más allá de la entrega, es lo que le falta para ser candidato al título.

Perros

Pera el actual comentarista deportivo de Deportes en Agricultura hay falencias en Colo Colo que, por ejemplo, en este partido, le prohíben ir por los tres puntos y lo alejan de Cobresal.

“Creo que eso es, más perro en la marca, hay que marcar mejor. Los balones detenidos no hay estrategia, son lanzamientos, pero hay errores en la marca, en la igualdad estaba solo. Mal defensivamente. Tiene que ver con una cuestión que te ganan los atacantes. No hay gran sorpresa, no es que trabajaran y pasaron todos. Es poner mayor atención, más de cuento y ser más agresivo, pero el resto tiene que ver con un trabajo en el día de hoy que no estuvo la estatura”, comentó Yáñez.

En ese sentido, el ex jugador de Colo Colo cree que por cómo se dio finalmente el encuentro, es un punto ganado, aunque no le sirve mucho para acercarse a Cobresal.

“Colo Colo estuvo más cerca de perder que ganar. Le viene bien la igualdad por las chances que tuvo Coquimbo para sostener la victoria. No hizo buen partido, lo combativo lo tiene siempre, pero hay individualidades que maquillan. Colo Colo mal partido, no defendió bien balones detenidos”. profundizó.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Tras el empate 2-2 de Colo Colo contra Coquimbo Unido, el Cacique enfrentará este miércoles 16 y domingo 20 de agosto a Universidad Católica, clásico a ida y vuelta por la final regional de la Zona Centro Norte de Copa Chile.

¿Cuántos puntos separan a Colo Colo de Cobresal en la tabla de posiciones?

El empate de Colo Colo por 2-2 ante Coquimbo Unido, dejó al Cacique con 34 puntos en la tabla de posiciones, ocho menos de los que suma Cobresal, el gran líder. Eso sí, el plantel de Gustavo Quinteros tiene un duelo pendiente ante Deportes Copiapó que lo puede acercar.