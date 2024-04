Jorge Almirón implementó nuevamente una rotación radical y Colo Colo perdió 3-0 frente a Ñublense, por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2024. Los albos vienen del agónico triunfo ante Cerro Porteño y esperan por Fluminense en Brasil, por Copa Libertadores.

Lamentablemente Colo Colo sufre una nueva caída y esta vez de proporciones mayores en el medio local por privilegiar el torneo continental, cuando ambas competencias recién comienzan y el Cacique regala mucho terreno en la competencia local.

Tras la derrota contra Ñublense, Patricio Yáñez se mostró muy molesto en su comentario final en Radio Agricultura. El ex delantero de Colo Colo no tuvo asco para calificar el 3-0 como un fracaso.

“Fracasa la posibilidad de alternar, de meter un equipo alternativo. Colo Colo no tuvo un resultado adecuado al menos en lo que se relaciona con el torneo local. Es el segundo partido que se lo vimos, el primero fue contra O’Higgins en Rancagua. Y hoy perdió por una mayor diferencia”, dijo Yáñez.

Mala decisión y rendimientos bajos

El Pato agrega que “uno podía pensar que por el hecho de tener más tiempo de trabajo, Almirón podría ofrecer algo más sólido, pero sólo lo consiguió en los primeros minutos, después Colo Colo fue un equipo muy cortado. Hubo la intención de salir desde atrás a ras de piso, sin buscar el pelotazo”.

“Cepeda lamentablemente sale lesionado, ojo, y uno podía establecer que Colo Colo podría tener profundidad por los costados, pero no. Damián Pizarro también tuvo un bajo partido”, complementó.

El ex jugador añade que “uno establece que hay jugadores, como Benegas, que jugó pocos minutos, venía lesionado de la pretemporada… qué te puede ofrecer. Y esta situación es responsabilidad del técnico. Es decisión de Almirón poner sólo a Cortés de los titulares. Llévate tres o cuatro jugadores en la banca o que jueguen un tiempo”.

“Almirón toma una decisión radical. Pueden decir que es su convicción y que ya lo hizo con Boca Juniors y llegó a la final de la Copa Libertadores, pero ese es otro proceso, otro plantel y otro fútbol”, expone tajante el comentarista de la 92.1 FM.

Patricio Yáñez sentencia que “no creo que Colo Colo haya hipotecado el torneo ya, nuestro fútbol es muy irregular y queda mucho campeonato, pero es un llamado de atención importante. Me sorprende que después de lo de O’Higgins, el técnico no se diera cuenta que con este equipo no trabajado no puede seguir rotando así. Una cosa es entrenar y otra jugar. Pero fracasa la propuesta de Almirón al, menos en el Campeonato Nacional. No obtiene el resultado esperado, Colo Colo no se vio bien”.

