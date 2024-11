El ex delantero se refirió a las chances de que el arquero campeón de Copa Sudamericana con Racing llegue al Cacique. Remarcó que, más allá de condiciones, es otro el tema por el que no se la podría.

Colo Colo ya comienza a armar lo que será el plantel para el 2025, el año de su centenario, con una gran duda. Brayan Cortés está buscando su salida del club y, por ahora, no ha aceptado la propuesta para renovar.

Si es que el Indio se va, en el Cacique tendrán que reemplazarlo con un nombre de categoría y una de las opciones es Gabriel Arias. El portero viene de ser campeón de Copa Sudamericana con Racing y algunos lo ven con buenos ojos, aunque otros como Patricio Yáñez no lo aprueban.

El ex delantero abordó las chances que tiene el guardameta de llegar al Eterno Campeón y sorprendió al revelar que no tiene condiciones. Pero no por lo que hace en la cancha, sino por la relación que ha tenido con nuestro país en el último tiempo.

Colo Colo mira opciones para reemplazar a Brayan Cortés si es que se va y uno de los candidatos es Gabriel Arias. El arquero de Racing está en carpeta en caso de que el Indio parta, pero su nombre no convence a todos.

Este jueves Patricio Yáñez se refirió a las chances de que el guardameta llegue al Estadio Monumental y sorprendió con su visión. “No sé si Arias es opción, diría que no. Si no soportó la presión que tuvo a nivel de selección, sería una mala elección venir a Colo Colo. Si tiene un par de dudas, la gente se le vendrá encima“, dijo en Puntapié Inicial de Radio Agricultura.

De hecho, para el ex delantero es la relación que tiene con Chile la que más lo perjudica. “Como no han aclarado el tema ni (Ricardo) Gareca ni Arias, uno supone que es la presión, el maltrato que ha tenido en redes sociales, entonces mal podría venir al fútbol chileno donde siente que no cuenta con todo el apoyo“.

En esa misma línea, Patricio Yáñez remarcó que Gabriel Arias no está emocionalmente preparado para el desafío. “Descartaría esa situación si es que el jugador no tendrá fuerza ni valor para soportar la crítica, pese a que contaba con el apoyo permanente de Gareca para ser titular cuando uno pensaba que era Cortés”.

Aunque el ex delantero no le quitó méritos futbolísticos luego de su gran año con Racing. “Ahí hay un punto que debería analizar Blanco y Negro, si es que interesa o no, que por lo demás está triunfando en Argentina”.

Gabriel Arias por ahora sólo está enfocado en terminar de la mejor manera la temporada con su club al otro lado de la cordillera. Colo Colo esperará a Brayan Cortés hasta el fin de semana y, si no hay respuesta, comenzará a conversar con sus posibles nuevos arqueros.

¿Cuáles son los números de Gabriel Arias esta temporada?

Gabriel Arias suena en Colo Colo gracias a su gran temporada en Racing, donde ha disputado un total de 45 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha dejado su arco en cero en 20 ocasiones y ha recibido 34 goles en 3.960 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo espera tener a todo su plantel listo para comenzar la pretemporada 2025. El Cacique regresará a las prácticas el próximo 20 de diciembre, con una posible gira por el extranjero aún por confirmar.