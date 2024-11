La primera gran teleserie del mercado de fichajes del fútbol chileno la protagoniza el arquero Brayan Cortés, por su posible partida de Colo Colo.

El meta de 29 años terminó su vínculo con el ganador del Campeonato Nacional y lo más probable es que no lo renueve, debido a que sus deseos es probar por primera vez suerte en el extranjero.

Debido a la más posible determinación de Cortés de no seguir, en Blanco y Negro ya están barajando opciones para su reemplazo, donde los nombres que suenen con más potencia son los de Gabriel Arias, Matías Dituro y Claudio Bravo.

Miguel Ángel Neira no quiere a Arias en Colo Colo

Uno de los goleros que suena más fuerte en Colo Colo es el argentino nacionalizado chileno Matías Dituro, actualmente en Elche, quien fue capitán de Universidad Católica, donde siguió de cerca su carrera Miguel Ángel Neira.

El mundialista en España 1982 conversó con RedGol y dijo que el ex cruzado es un gran candidato, por sobre otros: “cuando Dituro jugó la primera etapa en la Católica lo hizo muy bien, fue un arquerazo y si se va Cortés en Colo Colo tienen que buscar, me parece que es una buena alternativa, andaría bien. Me gusta Dituro para Colo Colo“.

Dituro es opción en Colo Colo.

Luego, habló de la chance de Bravo: “no sé que irá a hacer Claudio en su futuro, pero si decide volver a jugar, me quedo con Claudio de todas maneras”.

Por último, Miguel Ángel Neira destrozó la opción de Gabriel Arias, debido a que no le gusta por el rendimiento que ha mostrado en la Roja.

“A mí no me gusta Arias. Ha demostrado que cuando viene a jugar por la Selección algo le pasa, en Argentina juega cualquiera, mira que la figura y capitán del puntero, como (Agustín) Bouzat, acá ni la tocaba, eso demuestra que el fútbol argentino está tan malo como el nuestro”, cerró.