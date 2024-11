Brayan Cortés está protagonizando la gran teleserie en el mercado de pases del fútbol chileno para 2025. El Indio tuvo una de sus mejores temporadas con Colo Colo y, luego de levantar dos títulos más, quiere cerrar el ciclo.

El portero está buscando la forma de partir al extranjero para afirmarse como el gran referente del arco chileno. Sin embargo, en el Cacique no bajan los brazos con retenerlo, aunque no se quedarán pegados esperando ser la última opción.

Este miércoles hubo reunión de directorio para definir a los refuerzos del próximo año y, en especial, la situación del guardameta. De hecho, desde el club le dejaron una clara advertencia sobre el tiempo que lo esperarán y sinceraron las chances de la gran carta para tomar su lugar: Claudio Bravo.

Colo Colo advierte a Brayan Cortés y sincera opción de Claudio Bravo

Colo Colo tiene claro que Brayan Cortés quiere partir y, a pesar de que quieren que se quede, tampoco esperarán mucho más. Luego de la reunión de directorio de este miércoles, Aníbal Mosa conversó con los medios y se refirió a lo que pasará con el Indio.

Brayan Cortés no ha respondido a Colo Colo y el club le pone un límite. Además aclara la oferta a Claudio Bravo. Foto: Photosport.

El presidente de Blanco y Negro remarcó que han tratado de convencerlo, pero no se quedarán rogándole. “Hemos hecho todos los esfuerzos, venimos conversando hace rato y este directorio ha tomado la decisión de colocar una fecha límite“, remarcó.

Aníbal Mosa confirmó que Colo Colo no pasará más allá del fin de semana para definir si Brayan Cortés se quedará o no. “Le comunicamos días atrás que la propuesta que le entregamos estará vigente hasta el 30 de noviembre“, dijo antes de señalar que a la oferta que le hicieron “no hemos recibido ninguna respuesta”.

Pero eso no fue todo, ya que el mandamás albo también aprovechó de hablar sobre posibles reemplazantes, los que deberán cumplir condiciones. “Las características que debe tener son las que tiene Brayan, un jugador de nivel, de selección, que haya estado en un equipo grande y tenga jerarquía. Para estar en el arco de Colo Colo debe tener pergaminos importantes”.

El nombre de Claudio Bravo ha sonado con fuerza, por lo que desde el club sinceraron su opción. “Si no renueva, vamos a conversar con Claudio y con otros arqueros que se han contactado. Pero por el respeto y cariño que le tenemos a Brayan no nos hemos acercado con nadie”, sentenció.

Con esto, es Brayan Cortés quien tiene en sus manos la decisión de seguir o no en Colo Colo. El Indio espera ofertas desde el extranjero, pero por ahora no hay nada concreto para partir. El fin de semana es el plazo límite y, de no responder, su salida quedará sellada.

¿Quién te gustaría como el reemplazante de Brayan Cortés si se va de Colo Colo? ¿Quién te gustaría como el reemplazante de Brayan Cortés si se va de Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Brayan Cortés en Colo Colo?

Brayan Cortés puede salir de Colo Colo luego de haber disputado un total de 208 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 84 ocasiones y recibió 195 goles en los 18.491 minutos que estuvo bajo los tres palos.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Bravo en su última temporada?

Claudio Bravo puede volver del retiro luego de su última temporada con el Real Betis, donde jugó un total de 9 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 2 ocasiones y recibió 7 goles en 810 minutos dentro del campo de juego.