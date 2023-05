Colo Colo no pudo contra Monagas en Venezuela por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Es más: el Cacique pudo ganarlo, pero se farreó los tres puntos y, como si fuera poco, Deportivo Pereira derrotó a Boca Juniors.

Así las cosas, Colo Colo cae al tercer lugar de la tabla, fuera de zona de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los albos deben visitar a Boca Juniors y recibir al Pereira y Patricio Yáñez es tajante: el ex delantero cree que el Cacique ya está eliminado.

“Sí, yo creo que estos resultados lo dejan afuera, eliminado. Siguiendo la lógica, Deportivo Pereira debiera ganarle a Monagas y Boca Juniors a Colo Colo. Si me dices que a Boca se le lesionaron diez jugadores la cosa cambia, pero en un escenario normal, está virtualmente fuera ya Colo Colo de los octavos de final de Copa Libertadores”, dijo Pato Yáñez en Deportes en Agricultura.

El hoy comentarista agregó que “era clave que no ganara Pereira. Los partidos se tiene que jugar, pero si tú me preguntas tengo que dar una respuesta de acuerdo a cómo está jugando Colo Colo. Para mí ya está fuera”.

“¿Tiene para ganarle a Boca en Buenos Aires? No, no fue capaz de ganarle a Monagas. Unos dicen que tuvo oportunidades. Pero cuando tú no ganas forma parte de lo que significa una evaluación negativa. Cuando tú no metes un gol significa que lo hiciste mal, no significa que lo hiciste bien”, complementa el Pato.

El otrora seleccionado nacional sentencia que “si tuviste cinco oportunidades y no metiste ninguna es porque lo hiciste pésimo. Tuviste las oportunidades y no las hiciste porque jugaste mal. No es suerte, cuando etas cosas se repiten es falta de calidad. Si jugaste mal defensivamente, en el mediocampo no pasó nada, tuviste chances y empataste, hiciste un mal partido. Ahora le ganó el Pereira a Boca y quedaste prácticamente fuera de la Copa Libertadores, esa es la realidad de Colo Colo”.