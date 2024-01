Paolo Guerrero es ofrecido a Colo Colo: ¿Recularán en la idea de no contratar un 9?

Colo Colo ha tenido un mercado de pases de cara a la temporada 2024 con pocos pero potentes movimientos. Hasta ahora llegaron el nuevo director técnico, Jorge Almirón, y el primer refuerzo, Arturo Vidal, pero no es todo ya que se acerca un crack.

Y es que recientemente fue ofrecida una estrella del fútbol sudamericano para reforzar la delantera del Cacique, y su nombre es tan potente que podría hacer que los albos reculen en la idea de no fichar un centrodelantero.

Según detallan desde DaleAlbo, la leyenda peruana Paolo Guerrero, que viene de ganar la liga de Ecuador y la Copa Sudamericana con Liga Deportiva Universitaria de Quito, fue acercado al Eterno Campeón.

El histórico atacante incaico no tiene club tras no renovar con los ecuatorianos, por lo que puede negociar libremente con los equipos que quieran hacerse de sus servicios. Ese fue el caso de Universidad de Chile, que no lo logró.

El informe advierte que la cosa no es tan simple. Tres días tiene Colo Colo para responder, o sea, antes del domingo 28 de enero deben tener su respuesta, por lo que la directiva de Blanco y Negro tendrá que resolver si dan pie atrás o no.

¿Por qué pie atrás? Porque la dirigencia alba ya había resuelto no reforzar la delantera del equipo, pero de seguro un ofrecimiento como este los hará replantearse el panorama y ver si aprueban el arribo de Guerrero.

El panorama de ataque

En el Eterno Campeón tendrán que pensar bien si aceptarán o no la propuesta para sumar a Paolo Guerrero, ya que su panorama actual en delantera no es muy alentador que digamos.

Leandro Benegas, Darío Lezcano y Damián Pizarro son los tres que lucharán por un puesto en el equipo de Almirón, donde el delantero de 18 años se irá a mitad de año para reforzar al Udinese de Italia.

Como si fuera poco, hace poco se supo que Benegas no será considerado por el ex director técnico de Boca Juniors por lo que en Macul podría perder una nueva carta en ofensiva. Y para que hablar de Lezcano, quien tiene contrato hasta diciembre de este año y no hay novedades sobre una posible salida.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Este sábado 27 de enero, desde las 19:00 horas, el Cacique chocará con Everton de Viña del Mar. El duelo es válido por la Copa Viña, torneo amistoso de pretemporada, y se jugará en el Estadio Sausalito.

