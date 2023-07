Pablo Parra tuvo su esperado debut con la camiseta de Colo Colo. Este martes, en la igualdad sin goles con Ñublense, el mediocampista sumó sus primeros minutos con el Cacique y valoró que, después de mucho sin jugar, no lo hizo mal.

El ex Puebla no jugaba desde febrero de este año cuando estaba en México y esta tarde tuvo hasta el gol del triunfo en sus pies. Pero más allá de eso, el jugador valoró el poder volver a la acción.

Pablo Parra analiza su debut en Colo Colo

En conversación con TNT Sports, Pablo Parra se refirió a su estreno en Colo Colo. El volante recalcó de entrada que no olvidará el casi gol en su primera vez. “Todavía la tengo en la cabeza, hubiese sido un debut soñado, pero lo importante es que se rescató un punto. Colo Colo tiene que ganar en todas las canchas, pero esto nos sirve para llegar de la mejor manera al fin de semana”.

El mediocampista explicó lo que le está pidiendo Gustavo Quinteros desde que llegó al Cacique. “Ahora jugué más por la izquierda, de afuera hacia adentro para ganar la pelota y encarar. No se me dio mucho, pero de a poco me voy sintiendo más cómodo dentro de la cancha”.

En esa misma línea, Pablo Parra destacó que su regreso a las canchas con Colo Colo estuvo a la altura, pese a ingresar en el 80′. “Después de mucho tiempo sin jugar creo que no lo hice mal. Me sacaron el gol de la línea, pero el fútbol es así”.

“Cuesta cuando uno no juega, cuando te dejan afuera o al margen del equipo, pero siento que desde que llegué siempre le metí en los entrenamientos para que llegara este momento. De aquí para adelante quiero sumar, aportar y estar bien”, añadió.

Además, Pablo Parra detalló por qué no jugaba en el Puebla desde febrero. “No era un tema físico, sólo fue que el club me había dicho que no contaría conmigo para el próximo torneo y no sólo conmigo. Querían disminuir los extranjeros, me tocó y la lesión ya fue pasado”.

Ahí enfatizó en que no dudó en venir al Cacique. “Es importante estar en Colo Colo. Hablé con mi representante y se me dio la oportunidad, sino era aquí era afuera. Tomé la mejor decisión, siento, para estar más cerca de la selección. Eso te lo da cada partido. Quiero ser aporte en Colo Colo primero, después pensar en lo que viene”.

Pablo Parra suma sus primeros minutos con la camiseta de Colo Colo y ahora espera ganarse un lugar como titular. El mediocampista es una de las cartas del club para levantar el rumbo, aunque por ahora se queda sólo con las ganas.