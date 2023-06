Pablo Parra tiene casi todo listo con Colo Colo para convertirse en el segundo refuerzo de este mercado invernal. Los albos, previo a la eliminación ante Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, acordaron la llegada del jugador del Puebla, que tendrá una nueva oportunidad en el fútbol chileno.

Así, los albos apuestan a recuperar el nivel luego de un segundo semestre bastante opaco. Lejos en el Campeonato Nacional, y con un rendimiento irregular en el extranjero, logrando solo boletos para Copa Sudamericana, donde se enfrentarán a América MG.

El propio Parra subió a sus redes sociales una historia en Instagram despidiéndose de dos funcionarios del Puebla. “Los extrañaré pequeños” decía la publicación, que finalmente fue borrada a los pocos minutos por el jugador.

El volante viajará a Chile con la misión de recurar el nivel mostrado en 2021 y que lo llevó a ser nominado por Martín Lasarte a las Eliminatorias Sudamericanas, donde jugó ante Bolivia en La Paz, en el recordado triunfo por 3-2 conseguido por La Roja.

Pablo Parra viene de no juega desde el 18 de febrero de este año, cuando jugó 80 minutos en la derrota por 3-1 ante el Cruz Azul. Luego de eso no volvió a ser tenido en cuenta y finalmente el club mexicano decidió no tomarlo en cuenta de cara al Apertura de ese país.

EL volante, de paso por Universidad de Chile hace algunos años, ya logró pasar los exámenes médicos y ahora solo falta cerrar los detalles en términos contractuales para así confirmar el segundo refuerzo de Colo Colo en el segundo semestre del año.