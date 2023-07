Colo Colo suma un nuevo dolor de cabeza a sólo horas de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana. El Cacique perderá a Gustavo Quinteros en el Campeonato Nacional, luego de haber sido castigado con tres fechas.

El entrenador fue expulsado en el triunfo ante O’Higgins por reclamos y este martes se conoció el informe arbitral. En él se le adjudicaron insultos al juez Miguel Araos, los que ahora lo dejarán sin poder dirigir en los próximos encuentros.

Tres fechas de castigo para Gustavo Quinteros en Colo Colo

Gustavo Quinteros no estaba para nada contento con el árbitro Miguel Araos en el duelo ante O’Higgins. El técnico de Colo Colo reclamó las faltas que el juez dejó sin sanción y lo terminó pagando caro, siendo expulsado antes del término del primer tiempo.

El entrenador se defendió previo a la Copa Sudamericana, asegurando que no había insultado al colegiado. No obstante, en el informe arbitral quedó consignado que lo hizo, lo que el Tribunal de Disciplina no le dejó pasar.

El periodista Christopher Brandt de ESPN reveló que la entidad determinó por castigar con tres fechas a Gustavo Quinteros por lo ocurrido. La situación deja a Colo Colo sin su técnico para desafíos importantes justo después de quedar eliminados a nivel internacional.

Ñublense, Huachipato y Everton serán los duelos en los que el estratega no podrá estar presente. Eso si es que sigue al mando del club luego de la derrota en Copa Sudamericana.

Colo Colo sufre por partida doble luego de quedar eliminado del plano internacional y de perder a Gustavo Quinteros por castigo. El DT vive un duro momento en medio de pedidos de cambios en el plantel.