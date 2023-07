Colo Colo sumó un nuevo fracaso internacional este martes y se despidió de la Copa Sudamericana con una humillante derrota. El Cacique cayó por 5 a 1 ante el América MG y no pudo avanzar a los octavos de final del certamen.

El resultado, pero por sobre todo el planteamiento de Gustavo Quinteros, han sido la principal crítica de los hinchas. Los históricos tampoco se quedan atrás y una leyenda como Roberto Cóndor Rojas no se guardó nada contra el plantel albo.

Cóndor Rojas critica con fuerza a Colo Colo por lo hecho en Copa Sudamericana

En conversación con RedGol, Roberto Rojas disparó con todo por la eliminación en Copa Sudamericana. “El América, en semifinal contra Corinthians, había jugado muy bien. Claro que me sorprendió porque, no jugando con los titulares, le sacó un resultado muy importante a Colo Colo”.

“Colo Colo fue irreconocible. Los zagueros fueron un desastre, aunque la responsabilidad es del técnico, porque si no entra con tres, durante los 10 o 15 minutos pudo cambiar. Tiene esa posibilidad y esperó 45 minutos. Se complicó más”, añadió el Cóndor.

Roberto Rojas no se quedó ahí y le pegó a Maximiliano Falcón, al que dijo no estar a la altura. “El técnico no puede ser tan ciego para no darse cuenta que Falcón no tiene condiciones ni técnicas ni físicas para jugar un partido así. Estoy impresionado de lo que esperan de este jugador”.

En esa misma línea, el Cóndor dejó claro que es momento de ver si Gustavo Quinteros debe seguir al mando de Colo Colo. “Es hora de analizar. En Chile queda más de la mitad del campeonato y se puede recuperar. Pero con ese equipo y esa defensa será difícil. El nivel mostrado hoy fue muy bajo”.

Finalmente y para enfatizar en el fracaso internacional del Cacique, dijo que la goleada contra el América MG no inaceptable. “Perder con el colista del fútbol brasileño es un desastre”.