Óscar Opazo se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo de Colo Colo. El Torta culminó un corto capítulo de seis meses en Racing y firmó su regreso al Estadio Monumental: este viernes, en conferencia de prensa y acompañado de Daniel Morón, fue presentado.

El nuevo lateral derecho del Cacique, que llega a suplir el puesto que él mismo dejó vacante, afirmó que arriba con grandes ilusiones a un nuevo ciclo como jugador albo. Además, agradeció la confianza de Gustavo Quinteros para pedirlo nuevamente en el club.

“Fue una estadía corta, no lo voy a negar, pero llego con la misma ilusión que cuando llegué en 2017, con deseos de ganarme un puesto y ganar cosas importantes, como así lo requiere este club. Me siento en casa, qué mejor volver. Ya saludé a mis compañeros y me recibieron muy bien”, dijo de entrada.

“Desde mi partida se buscó alguien en el puesto, hubo compañeros que lo hicieron bien y no tan bien, pero vengo con la ilusión de pelear el puesto con ellos o con quien sea. No por venir tengo el puesto 100% asegurado”, agregó después.

Además, confirmó que viene en plenas condiciones de jugar: “Físicamente me siento muy bien, entrené hasta el último día en Racing, menos ayer. Estoy a disposición del cuerpo técnico para jugar cuando ellos lo estimen conveniente”.

Sobre sus razones para regresar, manifestó que la principal fue para volver a ser protagonista. “Me motivó mucho querer jugar, volver a sentirme importante, estar todos los fines de semana disputando los 90 minutos. No lo pude encontrar en Racing. Tenia contrato hasta el próximo año y podía haberme quedado, pero no iba a estar feliz”, dijo.

“Con Gustavo Quinteros tenemos la mejor relación, siempre tuvimos contacto. Si él encuentra que no pudo reemplazar mi posición, tiene sus razones. Ahora me toca volver y estoy agradecido de su confianza, feliz de volver a casa, un lugar que conozco muy bien y donde tengo muchos amigos”, cerró.