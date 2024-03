El silencio del plantel de Colo Colo luego del empate con Sportivo Trinidense llamó la atención de los medios de comunicación. Ningún jugador acompañó a Jorge Almirón a la conferencia de prensa protocolar de Copa Libertadores o habló con los periodistas presentes en Asunción.

Consultado por el tema, Daniel Morón no quiso dar las razones del plantel para no emitir declaraciones, sabiendo que eso le traerá al club una multa por parte de Conmebol. El gerente deportivo, quien además se mostró molesto por el arbitraje, les dejó la responsabilidad a los mismos jugadores.

“A lo mejor puede ser el arbitraje (que no hablaron), pero pregúntenles a los jugadores porque no puedo responder por ellos. Les estoy diciendo que no soy quien debe contestar, son los jugadores. Ustedes me llamaron y yo vine”, respondió el Loro ante la insistencia de los medios.

“Me llama la atención porque siempre hablan y es obligación hacerlo, pero es una decisión que tienen que contestar ellos”, agregó el Loro. Luego, se reveló que la determinación de los jugadores no tenía nada que ver con el arbitraje.

La razón detrás del silencio del plantel, según reveló ESPN, es su molestia con Blanco y Negro. Los jugadores no alcanzaron un acuerdo con la dirigencia por los premios de la Libertadores, por lo que decidieron no hablar en el Estadio La Huerta así como tampoco lo hicieron en el aeropuerto al salir de Santiago.

El manual de la Copa Libertadores establece que es obligatorio que el técnico y un jugador que haya disputado el partido se presenten a conferencia de prensa. En caso de no cumplir, el documento expresa se castigará “en el caso de una primera infracción con multa mínima de USD 10.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa mínima de USD. 15.000”.

