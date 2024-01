Daniel Morón viajó especialmente desde Uruguay para presentar la oferta formal a Arturo Vidal y concretar de una vez el retorno del Rey a Colo Colo. Las posturas se acercaron, pero el último fin de semana la tratativa dio varios pasos hacia atrás. Así al menos lo dejó saber el todoterreno volante bicampeón de América con la Roja.

“Ni yo sabía que tenía tanta paciencia”, manifestó Vidal, quien también admitió estar a punto de romper la negociación. Algunas exigencias que al ex Athletico Paranaense no le parecen aceptables, como tener que pasar por un chequeo médico en la Clínica Santa María y no en la MEDS, como ocurre habitualmente.

Y en el diario El Mercurio se publicó la siguiente información: hay molestia en la agencia de representación Vibra Fútbol con el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing. “Se fue a Uruguay en medio de las negociaciones”, le dijo una fuente anónima al citado periódico.

Pero también entrega un dato que parece increíble en medio del mercado de pases. “Tampoco podemos hablar con Daniel Morón. Nos dijeron que está con licencia”, le contó la misma fuente a El Mercurio. Así las cosas, el gerente deportivo de Blanco y Negro se ausentará en un momento clave para 2024.

Morón usa licencia médica y sale de la negociación de Vidal con Colo Colo

Daniel Morón no estará en las conversaciones que restan de la negociación por Arturo Vidal para que regrese a Colo Colo. Tampoco en las charlas que esperan resolver detalles para la salida de Brayan Cortés, quien tiene todo muy avanzado con Estudiantes de La Plata.

El periodista Luis Marambio entregó información llegada desde Montevideo, directamente de la pretemporada alba. “A esta hora, desayuno Stöhwing-Mosa-Paul”, informó el comunicador de Canal 13 en su cuenta de Twitter. Aludía al presidente de Blanco y Negro y al líder del bloque opositor.

También al gerente general de la concesionaria, Alejandro Paul. “Por ahora las negociaciones están detenidas”, posteó Marambio en la ex red social del pajarito. Aunque al parecer hay algunas que siguen su curso normal, como la del delantero argentino Braian Martínez. Es más, hay una reunión clave con el trasandino de 24 años, compañero del Huaso Isla en Independiente de Avellaneda.

