Colo Colo terminó de mala forma su participación en el Campeonato Nacional 2023. Pese a que tenían chances claras de convertirse en campeones, los albos cayeron por 2-0 a manos de Unión Española y desecharon la posibilidad de alzar el título, a una fecha de cerrar el certamen.

Para muchos, el gran responsable de esta situación es Gustavo Quinteros. Lo que es cierto es que el entrenador termina contrato con el Cacique a fines de este año y que este fracaso que vivió la institución será crucial para evaluar su continuidad.

Daniel Morón, gerente deportivo de la institución alba, afirmó que la evaluación del DT argentino se realizará después de la final de Copa Chile. Sin embargo, lo responsabilizó directamente de haber perdido la chance del título y del rendimiento de sus jugadores este semestre.

El dirigente de Colo Colo afirmó que “la evaluación la vamos a hacer al final del campeonato, eso lo hemos dicho varias veces, no ha cambiado en nada. A través de los resultados se hacen las evaluaciones. La autocrítica que nos hacemos es que no llegamos a donde queríamos”.

Y respecto a los fichajes, Morón apuntó a Quinteros. “No sé si no funcionaron, esa es una responsabilidad del técnico que los ve día a día, él los elige. Si yo les hago ese comentario no contrataría técnico, yo me pongo el buzo y como no es así, respeto la función del técnico”, añadió.

El gerente deportivo albo aseguró que este fracaso “no era lo que esperábamos. Partimos con posibilidades de gol, no concretamos y ahí el equipo cayó en apuros y descoordinaciones. Lamentablemente con el gol en contra jugamos muy ansiosos y nerviosos, recibimos otro gol, la expulsión y todo se hizo más difícil”.

“Pagamos por la ansiedad. Quizás los jugadores tuvieron información de lo que iba pasando en El Salvador, todo eso contribuye, hay múltiples factores que a uno a veces lo confunden y pasó lo que pasó”, agregó.

La meta ahora es terminar el torneo en el segundo puesto para ir directo a fase de grupos de Copa Libertadores 2024. “Tenemos opciones al segundo lugar, si llegase a perder Huachipato y ganamos nosotros, pero es muy difícil, lo tengo claro. Lamentablemente tenemos que conformarnos con ese cupo que no es el que buscábamos a principios de año”, sentenció.

¿Cuándo termina el contrato de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros, desde su llegada en octubre del 2020, firmó contrato hasta fines del 2023 con Colo Colo. En consecuencia, su vínculo con el Cacique caduca el próximo 31 de diciembre, pero desde que acaba la temporada puede negociar con otros clubes o instituciones.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo se prepara para la última fecha del Campeonato Nacional 2023, donde buscará asegurar el Chile 2 para clasificar directo a la fase de grupos de Copa Libertadores. Por ahora, el Cacique enfrenta a Curicó Unido este viernes 8 de diciembre desde las 18:00 horas, en el estadio La Granja.

