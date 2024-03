Colo Colo se preara para volver a la acción frente a Everton por la sexta fecha del Campeonato Nacional. Después, el Cacique debe visitar a Ñublense. Este miércoles se supo que los chillanejos no tendrán hinchas visitantes, en un nuevo episodio de clubes que jugarán como local sin público albo.

En la presentación de Gonzalo Castellani como refuerzo de urgencia para Jorge Almirón, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, reveló al presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, que él sí tenía la información previa del hecho.

“El ideal es que nuestra hinchada pueda presenciar todos nuestro partidos, es una irregularidad producto de la circunstancias que se viven en materia de seguridad, aunque desconozco por qué Ñublense no vende entradas. Apenados porque siempre tratamos de tener el mayor aforo de local y que los estadios donde jugamos permita que nuestra hincha nos apoye. Es una situación lamentable”, dijo Stöhwing.

Ahí tomó la palabra Morón: “si me permiten, yo recibí el llamado del presidente de Ñublense, no se pudieron contactar con usted yo no alcancé a contarle”, dijo el Loro a Stöhwing.

Tras la insólita revelación, Morón agregó que “Ñublense en ningún caso ha negado la entrada a los hinchas de Colo Colo. Ellos querían que fueran hinchas como cualquier equipo, pero la gente de Estadio Seguro son quienes no les permitieron que vayan los hinchas nuestros”.

El último refuerzo y el plantel

Cabe recordar que Castellani llega fuera del plazo de inscripción, pero en orden reglamentario como reemplazante del lesionado César Fuentes.

“Gonzalo no sólo aporta en lo deportivo, no tengo dudas de que será una persona muy influyente en el camarín. Es un jugador profesional cien por ciento y creemos que será un gran aporte, especialmente para los jóvenes del vestuario”, analizó el Loro.

Complementó que “el balance de la conformación del plantel al final es bueno. Hicimos el máximo esfuerzo para contratar a los jugadores que necesitaba nuestro técnico, que era lo principal. Hoy tenemos dos jugadores por puesto, sin contar a muchos juveniles que hoy trabajan en el primer equipo. Estamos conformes con cómo se preparó el plantel con esta última incorporación”.

¿Por qué se dilató tanto la llegada de Castellani? “Las normas son demasiado malas para ayudarte a traer un jugador en reemplazo de alguien lesionado. No puedes tener un jugador nacional porque la mayoría de los de Primera División ya jugaron minutos. Si traes un extranjero, tiene que ser un jugador libre o uno que negocie su libertad de acción. Pero, a eso se le suma que no haya jugado hasta el 10 de marzo, que es cuando se cerró nuestro libro de pases. Era buscar una aguja en un pajar y fuimos afortunados de encontrarlo. Fue muy difícil”, sentenció Morón.

