Revuelo ha causado en las últimas horas una situación ocurrida con el caso de Jordhy Thompson. El jugador de Colo Colo, acusado de femicidio frustrado y desacato, parecía respirar tranquilo luego que la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, revelara que se terminaría el juicio.

La titular de la carta sorprendió al señalar que la víctima, Camila Sepúlveda, había pedido finalizar anticipadamente el proceso por la exposición que ha tenido. “Ha dicho muy claramente que no quiere seguir con el juicio. Nuestro servicio representa los intereses de la víctima y es ella la que nos interesa”, lanzó.

Pero sus dichos fueron desmentidos por la propia demandante, quien en conversación con RedGol negó querer terminar con el juicio contra Jordhy Thompson. El hecho llevó a que hasta la Fiscalía saliera a aclarar las cosas y obligó a que la ministra se retractara.

Ministra Orellana se retracta de sus dichos sobre el fin del juicio a Jordhy Thompson

Luego de la tremenda polémica causada por los dichos de la ministra Antonia Orellana, la justicia chilena debió salir a poner calma. Ante la molestia de grupos que apoyan la denuncia contra Jordhy Thompson, la Fiscalía señaló que todo sigue en pie.

Esto, sólo horas después de que la propia autoridad había señalado todo lo contrato por el supuesto deseo de la víctima. No obstante, tras los reveladores dichos a RedGol, no quedó otra que salir a retractarse.

A través de un comunicado, Antonia Orellana se refirió a sus dichos sobre el término del juicio a Jordhy Thompson. “Con respecto al caso de nuestra representada, Camila Sepúlveda, me gustaría reiterar que el proceso judicial continúa y desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del SernamEG, vamos a seguir representándola”.

Eso no fue todo, ya que la titular de la carta recalcó que estarán presentes en el proceso. “Así como poniendo todos los esfuerzos en su protección y reparación, por supuesto y tal como declaré en la mañana, respetando su voluntad y autonomía”.

“Es necesario recordar que una cosa es no apelar a la suspensión del arraigo nacional y otra cosa es no seguir con el proceso judicial, cosa que no se nos ha solicitado”, sentenció.

Con esto, el caso de femicidio frustrado y desacato que se le imputa a Jordhy Thompson sigue adelante. El jugador busca la manera de terminar todo lo antes posible y así poder salir a jugar al extranjero, donde lo esperan en Europa.

¿Qué club busca a Jordhy Thompson?

Jordhy Thompson tiene todo listo para salir de Colo Colo en la temporada 2024. El Orenburg de Rusia es el elenco que negocia con el jugador, a la espera de que se resuelva su situación judicial.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar o de género?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149” marcando el 149, donde recibirás la atención correspondiente.

