El Peluca le dijo que no a ese automóvil destinado a cada jugador del plantel albo. Una más de las diferencias de Falcón con los directivos.

Maximiliano Falcón no apareció en ninguna de las fotografías compartidas por Colo Colo para dar a conocer el automóvil que el nuevo auspiciador del Cacique puso a disposición de todo el plantel. La entrega de los vehículos fue en la cancha de entrenamiento del estadio Monumental.

Y el Peluca no apareció en ese evento, que contó con la presencia de muchos medios de comunicación. Donde Arturo Vidal, por ejemplo, dejó claro su deseo para el clásico ante Universidad Católica. O donde más de alguno sonrió con el modelo blanco que le tocó. El otro color disponible era negro.

Pero Falcón se negó a aceptar ese auto de la marca Jetour. Según informó Sintonía Alba, el defensor central uruguayo argumentó que él ya tenía su vehículo y no era necesario otro. Por eso mismo, tomó sus cosas y se fue a casa en vez de quedarse en el reducto enclavado en Pedrero.

“Vamos avanzando, nos vamos acercando a los europeos que hacen lo mismo. Es un gesto espectacular”, describió Vidal, quien en el Viejo Continente jugó en el Bayern Múnich y el Barcelona, dos clubes que recibían regalos de ese estilo de la marca Audi. Pero eso no le importó mucho al marcador central que llegó al Cacique desde Rentistas.

Falcón fue el único de Colo Colo en negarse al automóvil en comodato

Maximiliano Falcón fue el único del plantel de Colo Colo que no quiso recibir el automóvil, que tampoco fue un regalo: según Cooperativa Deportes, es un comodato por un año. Al cabo de esos 12 meses, el vehículo debe ser devuelto.

Una ofrenda que recibió duras críticas. Como la que hizo la hija de Mirko Joziç, histórico DT que condujo al club a ganar la Copa Libertadores 1991. Se quejó del timing de esta iniciativa, que se produjo al cabo de tres derrotas que encadenó el equipo de Jorge Almirón.

Fue una nueva desavenencia entre Falcón y el club: a fines de la temporada pasada ocurrió otra. El contexto, la final de la Copa Chile que Colo Colo le ganó a Magallanes en el estadio Tierra de Campeones el 13 de diciembre de 2023.

Peluca no podía jugar por suspensión, pero tampoco pudo siquiera acompañar al resto del plantel. No hubo pasaje disponible para él. Tampoco para Matías de los Santos, Fabián Castillo, Darío Lezcano y Alexander Oroz. “Quedó gente del staff abajo también. Se trata de respeto y organización del club. No puede ser que pase esto, es una falta de respeto”, apuntó el charrúa en la radio Cooperativa.

“Si no tienen espacio o lo que haya pasado, es mejor decirlo y no viajar. O dividirnos, pero esto no se puede hacer. Si quieren sacar a un jugador del club o lo que sea de alguna manera, que lo digan de frente. Justo Castillo, justo Lezcano con varias polémicas. Yo que estuve suspendido, Ale (Oroz) que está lesionado. Uno como jugador empieza a pensar y decir ‘¿De dónde vendrá la mano?”, alegó también el Peluca Falcón.

