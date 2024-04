Lana Tonci, retoña del histórico entrenador croata campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos, le dejó un claro mensaje al plantel. “Querido club, entrenadores y jugadores, después de esta jugada no me queda más que decir que me decepcionaron”, escribió en su Instagram.

Pese los discretos últimos resultados, los jugadores de Colo Colo recibieron un notable “regaloneó” por parte de uno de sus auspiciadores, tomando cada uno un millonario auto avaluado en 22 millones de pesos chilenos.

Este regalo molestó a varios, sobre todo considerando el discreto nivel de los albos en el presente año. El equipo de Jorge Almirón lleva tres derrotas seguidas entre el torneo y la Copa Libertadores, algo inaceptable para los más exigentes.

En este grupo se encuentra Lana Tonci, hija del croata Mirko Jozić, histórico entrenador campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos.

La retoña del histórico DT no se guardó nada y le mandó un claro mensaje al plantel del Cacique en su Instagram personal, donde escribió “lo veo y no lo creo. Entiendo que se deben respetar los contratos de patrocinio, pero en este momento, con la situación actual en el club y la calidad de juego, las fotos junto a los coches me dan vergüenza”.

“Que feo chicos. A dónde llego mi club! Trate de no hacer un cometario, pero no pude! Qué poco respeto e inteligencia empresarial tiene la persona que se ocupa de las relaciones públicas del club”, agregó.

Para cerra, Lana escribió que “en definitiva vergonzoso, feo y muy triste. Mejor me desconecto y paro porque… Querido club, entrenadores y jugadores, después de esta jugada no me queda más que decir que me decepcionaron. ¡Concéntrense en el juego y no en tonterías secundarias! POR SIEMPRE COLO COLO”.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

El próximo duelo de los albos será ante Universidad Católica este sábado 20 de abril desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. Este partido será válido por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2024.

