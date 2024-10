El Campeonato Nacional 2024 vive una apasionante definición entre Colo Colo y Universidad de Chile. Pues bien, la entrega del título tendrá un inesperado protagonista como juez: Mario Salas.

Con bastante sufrimiento, Albos y Azules ganaron sus encuentros ante Palestino y Universidad Católica, respectivamente. Por lo tanto, todo sigue igual a falta de 2 jornadas: los dirigidos por Jorge Almirón lideran por 2 puntos de ventaja y podrían dar la vuelta en la siguiente fecha.

Mario Salas puede darle un manito a Colo Colo

Mario Salas es un técnico que no deja a nadie indiferente. Si bien sus mayores logros con el buzo fueron en Universidad Católica, él está identificado con Colo Colo, club al que defendió como jugador y entrenador. Claro que en esta última faceta no tuvo mucho éxito.

El Comandante estuvo al mando de los Albos entre 2019 y 2020, periodo en el cual jamás convenció y pese a ganar la Copa Chile ante la U, dejó más malos que buenos recuerdos. Hasta su frase memorable de “yo en 20 minutos puedo dar vuelta un resultado”, tras la suspensión de un clásico con U. Católica.

Mario Salas celebrando la Copa Chile 2019 con Marcos Bolados. Imagen: Photosport.

Pues bien, ahora Salas tendrá la oportunidad de ayudar a Colo Colo a dar la vuelta olímpica. Al mando de Ñublense, el técnico enfrentará a Universidad de Chile en la siguiente fecha. La fórmula es simple: si derrota al Romántico Viajero y los Albos vencen a Iquique, en Macul serán campeones.

Los Diablos Rojos han vivido una campaña positiva con el Comandante y están en el 9° lugar con 40 puntos, lejos de la zona de descenso y con grandes opciones de meterse en la Copa Sudamericana. Por lo que más allá del morbo de querer bajar a la U, necesitan el triunfo para salir de Chile en 2025.

La definición del título será el domingo 3 de noviembre luego de las elecciones, con los duelos de Ñublense vs U. de Chile y Colo Colo vs Iquique. Si bien no está confirmado, lo más probable es que ambos duelos se disputen en simultáneo. Mario Salas le puede dar una alegría a los Albos.