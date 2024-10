El presidente de Colo Colo asegura que tener el trofeo en el duelo ante Iquique no será algo que distraiga a los jugadores.

Aníbal Mosa ni ahí con tener la copa en el Monumental ante Iquique: "No hay que apresurarse"

Aníbal Mosa está muy cauto. Entiende que Colo Colo está cerca de obtener su estrella 34, gracias a una campaña extraordinaria en la segunda rueda. Sin embargo, prefiere tener los pies en la tierra.

Debido a los dos puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, la próxima fecha el Cacique puede ser campeón contra Iquique. Para que eso suceda, deben vencer a los Dragones y esperar que el Bulla empate o pierda contra Ñublense, en Chillán.

Por eso la ANFP deberá llevar la copa de campeón al Monumental, por si llega a darse ese escenario. Un asunto que le fue consultado a Mosa, quien prefiere bajarle el perfil a esa opción.

“Nosotros dependemos de nosotros, lo que hagan los demás equipos nos tiene sin cuidado. Tenemos que ganar las dos finales que nos quedan y esa es nuestra misión”, manifestó.

Colo Colo tiene la chance de ser campeón la próxima fecha en el Monumental

Luego agregó que “lo que tenemos que hacer es ganar nuestros partidos, uno a uno, no hay que apresurarse”, entendiendo que no es bueno fantasear cuando la leche aún no está cocida.

Mosa y su preocupación por Carlos Palacios

Aníbal Mosa entiende que Carlos Palacios está viviendo un momento delicado, luego de la muerte de su sobrino. Por lo mismo, en el Cacique le están entregando un gran apoyo.

“Con Palacios hemos estado conversando, está viviendo su duelo. Lo hemos apoyado al 100% en todo lo que necesite y él quiso estar adentro de la cancha”, sostuvo por lo ocurrido ante Palestino.