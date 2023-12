Colo Colo vive un intenso día después de la salida de Gustavo Quinteros de la banca. Tras un ciclo de tres años y medio, el Cacique dejó partir a su pilar para renovar los aires en el estadio Monumental.

El desgaste del proceso, los quiebres con la dirigencia a la que siempre le criticó no aspirar a más y el fracaso en la temporada 2023 le costaron el puesto al DT. Y si bien hubo objetivos de esta campaña que no se cumplieron, para Marcelo Barticciotto sacarlo en un error.

El ídolo de Colo Colo sacó la voz tras la salida de Gustavo Quinteros y golpeó la mesa, asegurando que es una mala idea. De hecho, recalcó que el estratega debió quedarse a dar la pelea y le dio sus razones a la dirigencia.

Marcelo Barticciotto defiende con uñas y dientes a Gustavo Quinteros en Colo Colo

En Colo Colo explicaron que las razones para sacar a Gustavo Quinteros tenían que ver con renovar los aires y con el fracaso en 2023. Los problemas en copas internacionales y el perder el título del Campeonato Nacional opacaron un proceso que, a todas luces, es el mejor de los últimos años.

Marcelo Barticciotto se refirió a lo ocurrido con el técnico y dejó en claro que es un error sacarlo de la banca del Cacique. “A mí me parece mal. Soy directo y preciso. No se debería haber ido Quinteros”, dijo en ESPN.

Para el ídolo de Colo Colo, la dirigencia no fue capaz de ver el proceso por sobre los títulos. “Más allá de que este año no fue positivo, más bien malo, insisto en que debían poner en la balanza lo positivo y lo negativo. Ahí me parece que se inclina a lo positivo”.

Pero eso no fue todo, ya que Marcelo Barticciotto insistió en su punto y disparó, dejando entrever que el problema va más allá de lo futbolístico. “No sé cuál es la interna o por qué tomaron esta determinación”.

Finalmente y para que no quedaran dudas, el campeón de Copa Libertadores con los albos insistió en su puntos. “Yo pensé que se iba a quedar”, sentenció.

Colo Colo se olvida de Gustavo Quinteros y ahora tendrá que ir a buscar un técnico a la altura. El estratega dejó la vara alta con lo hecho en su paso por el Monumental, donde ordenó un equipo al que tenían en el piso y al borde del descenso.

¿Estás de acuerdo con Marcelo Barticciotto sobre Gustavo Quinteros? ¿Estás de acuerdo con Marcelo Barticciotto sobre Gustavo Quinteros? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en su paso por Colo Colo?

Gustavo Quinteros, en sus tres temporadas y media al mando de Colo Colo, logró dirigir 154 partidos oficiales. En ellos consiguió 79 triunfos, 33 derrotas y 42 empates, con cuatro títulos para el club.

¿Cuándo vuelve a entrenar Colo Colo?

Colo Colo se va de vacaciones tras la Copa Chile y volverá recién en 2024. El próximo 8 de enero el Cacique inicia su pretemporada, la que incluye un viaje a Uruguay.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.