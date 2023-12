Colo Colo activa el plan para encontrar a su nuevo técnico tras la salida de Gustavo Quinteros. El Cacique inicia la búsqueda de su próximo entrenador, donde ya tendría nombres definidos.

Este viernes se conoció que en el estadio Monumental ya tienen una carpeta con cuatro nombres de candidatos a su banca. Sin embargo, en las últimas horas se reveló la identidad de dos de ellos: Gabriel Milito y Gabriel Heinze.

En Colo Colo estaban buscando un entrenador desde septiembre y ya tenían trabajo avanzado en caso de que Gustavo Quinteros no siguiera. Es así como ambos trasandinos pueden llegar al Monumental, aunque con uno más lejos que el otro.

Gabriel Milito y Gabriel Henzie son los técnicos que busca Colo Colo para 2024

Colo Colo no quiere perder el tiempo y, con trabajo adelantado, busca al reemplazante de Gustavo Quinteros. Cuatro son los nombres en carpeta, pero en las últimas horas se conocieron a los dos primeros con los que el Cacique ha tenido contactos: Gabriel Milito y Gabriel Heinze.

Uno llega tras dirigir a Argentinos Juniors y el otro a Newell’s Old Boys, siendo protagonistas en el fútbol argentino. Según reveló el periodista de ESPN, Christopher Brandt, en el Monumental ya se inclinaron por uno.

“Nosotros tenemos dos nombres de los cuatro con los que está trabajando la gerencia técnica. Uno es Gabriel Milito, con el que ya tuvieron conversaciones”, comenzó señalando.

No obstante, la chance de que el ex O’Higgins aterrice en el Monumental no está nada de fácil. Esto debido a que Vélez también lo quiere y quedo de darles una respuesta esta semana, lo que será clave para saber si acepta o no la propuesta de Colo Colo.

Finalmente esta el otro candidato. “El segundo nombre es Gabriel Heinze”, recalcó el periodista. Eso sí, de este interés no se dieron mayores detalles y, por ahora, no pasa de los contactos.

Colo Colo busca a su nuevo entrenador y todo indica de que lo mirará en Argentina. Gabriel Milito y Gabriel Heinze son los primeros candidatos que toman fuerza, mientras el reloj sigue avanzando y le mete presión al Cacique.

¿A quién te gustaría ver dirigiendo a Colo Colo? ¿A quién te gustaría ver dirigiendo a Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Gabriel Milito en la temporada 2023?

En la última temporada, Gabriel Milito dirigió un total de 40 partidos al mando de Argentinos Juniors. En ellos consiguió 17 triunfos, 10 empates y 13 derrotas, con 50 goles a favor y 38 en contra.

¿Cuáles fueron los números de Gabriel Heinze en la temporada 2023?

Gabriel Heinze dirigió a Newell’s Old Boys en la temporada 2023. Ahí el técnico consiguió en un total de 50 partidos oficiales un saldo de 18 triunfos, 16 empates y 16 derrotas, con 50 goles a favor y 41 en contra.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.