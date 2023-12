Colo Colo comienza a planificar lo que será la temporada 2024 sin su pilar de los últimos tres años y medio. El Cacique decidió no renovarle el contrato a Gustavo Quinteros, por lo que ahora debe buscarle un reemplazante rápidamente.

Con el inicio de la pretemporada cada vez más cerca y la obligación de hacer algo mejor a lo mostrado con su último entrenador, en el Monumental ya activaron el plan. De hecho, no sólo ahora, sino que desde septiembre.

Este viernes tras la reunión donde se decidió cortar a Gustavo Quinteros, Daniel Morón explicó que en Colo Colo miraban un reemplazante hace tiempo. Todo esto luego de que el DT comenzara a sonar con fuerza para asumir la banca de la selección chilena cuando estaba Eduardo Berizzo.

“Hace seis meses que tenemos un scouting que trabaja desde afuera, internacional, donde tenemos visto un jugador por puesto y que esto lo ampliamos por septiembre o un poco antes, cuando la inestabilidad del técnico de Chile hizo aparecer el nombre de Quinteros como uno de los candidatos”, señaló.

En esa misma línea, Daniel Morón recalcó que el trabajo les permite hoy poder ir a conversar con más tranquilidad. “Salimos a buscar algún perfil del técnico y encomendamos esta tarea así que tenemos adelantadas algunas cosas para, cuando se necesite, conversar con los disponibles”.

Colo Colo ya conversa con cuatro técnicos para el 2024

Este trabajo revelado este viernes por Daniel Morón tiene a Colo Colo más que tranquilo en la búsqueda de su nuevo técnico. Según detalló el periodista de ESPN, Christopher Brandt, el Cacique ya conversa con cuatro entrenadores para la próxima temporada.

Si bien no se conocieron los nombres de los principales candidatos, el reportero explicó que las cosas avanzan con ayuda de una empresa externa. “Se está trabajando con cuatro técnicos, según la información que tenemos y este scouting no se hizo en Chile”, dijo.

De hecho, esta gestión no sólo ha sido para encontrar entrenador, sino que también a sus proximos refuerzos. “Colo Colo viene trabajando hace un tiempo con un scouting internacional, que no está en Chile, para buscar no sólo técnico sino que también jugadores para esta temporada”.

De esta forma, Colo Colo espera solucionar lo antes posible la búsqueda de su nuevo técnico y así planificar juntos el 2024. El Cacique corre contra el tiempo y necesita con urgencia apagar el incendio que genera el adiós de Gustavo Quinteros.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros dirigiendo a Colo Colo?

Gustavo Quinteros, en sus tres años y medio en Colo Colo, disputó un total de 154 partidos oficiales. Consiguió 7 triunfos, 33 derrotas y 42 empates, dejando cuatro títulos en las vitrinas del Monumental.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo comenzó sus vacaciones y espera por su pretemporada, la que arrancará el 8 de enero. El Cacique tiene programada la final de la Supercopa el 11 de febrero, pero disputará un torneo amistoso en Uruguay con fechas aún por confirmar.

