Colo Colo recibió una pésima noticia respecto a Brayan Cortés, quien fue sancionado con tres partidos de castigo después de su manotazo a Sebastián Leyton en el Campeonato Nacional. Por eso, el portero se perderá el Superclásico contra Universidad de Chile el 10 de agosto.

Exequiel Segall, presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, confirmó el castigo para Brayan Cortés. Además, el de Lucas Soto, el otro expulsado. Un partido recibió. Pero no solo eso. También aclaró que Colo Colo no puede apelar a ninguno de los dos castigos.

“Los clubes no pueden apelar. Solamente son apelables las sanciones desde cuatro partidos hacia adelante”, explicó Segall a los medios de comunicación. Lo mismo corre para Unión Española, que conoció los castigos de Leyton (un partido) y de Pablo Aránguiz (dos encuentros).

Brayan Cortés recibió tres fechas tras la pelea al final de Colo Colo-Unión Española | Photosport

Por qué le dieron tres fechas de castigo a Brayan Cortés

El presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP contó que para el castigo de Brayan Cortés influyó “el informe del árbitro (Diego Flores), que todos ustedes conocen” y que el portero “tiene una expulsión durante el presente torneo”. Tres de siete miembros pidieron un castigo de cuatro partidos por esto.

Finalmente, le dieron tres partidos. El abogado de Colo Colo compareció frente al tribunal, pero no lo hizo Brayan Cortés. “Hizo una muy buena defensa, hay que decirlo, pero no pudo comparecer Cortés”, contó Exequiel Sagall.

“El Tribunal notificó a los clubes que era una sesión presencial para todos los comparecientes de Santiago. Solamente podían comparecer por Zoom los de regiones. Cortés no compareció porque no estaba personalmente. Estaban citados todos para las 19:15, hasta las 19:35 ni siquiera estaba conectado”, dijo.

“El abogado vino personalmente, como corresponde, y señaló que quizás hubo un malentendido. Eso no es un tema nuestro. Cortés tenía la intención de comparecer y pedir disculpas, pero no estaba conectado y no se presentó”, agregó. De todas formas, aclaró que eso no influyó en la decisión final.

