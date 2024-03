Colo Colo busca un refuerzo de última hora. Lo que no encontró en el mercado de pases espera hacerlo en los próximos días, luego de que la lesión de César Fuentes le diera la chance de fichar a un último jugador.

Para Jorge Valdivia, el panorama es claro. El Cacique sufre en los últimos metros de la cancha, por lo que necesita encontrar un volante creativo para marcar diferencias tanto en el torneo como en Copa Libertadores.

“Le falta un poco de creatividad a Colo Colo, un hombre de creación. Está medio cojo en ese sentido”, manifestó el Mago en Radio ADN, en alusión a que necesita un jugador de las características que él exhibió profesionalmente.

Agegó que “si quiere velocidad ataca por el sector derecho y cuando juegue Paiva se va a cargar por el sector izquierdo Palacios, que no es vertical, que va de afuera hacia adentro para asociarse con Gil, Vidal o el que juegue por ese sector”, detalló.

Falta de creatividad en Colo Colo

Para el Mago, en el duelo contra Coquimbo quedó claro la falencia. “En algunos partidos como contra Coquimbo, sobre todo en el segundo tiempo, llegaba al último cuarto de la cancha y se quedaba sin tantas ideas”.

“Le falta creatividad, buscar ese duelo individual que marca diferencias porque te rompe los bloques defensivos cuando son tan cerrados”, manifestó el ex futbolistas del Palmeiras.

Finalmente contó que no está seguro que un jugador como Cabral serviría en el Monumental. “Cabral con espacio te marca diferencias, pero en el mundo no hay nadie que con espacio no te marque diferencia. El problema es cuando no los tiene, ahí son pocos los que podemos nombrar”, aseguró.