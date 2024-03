La victoria de Colo Colo sobre Sportivo Trinidense de Paraguay dejó una delicada baja en el mediocampo albo. César Fuentes se cortó el ligamento cruzado y estará fuera de las canchas por varios meses, algo que ya tiene trabajando a la gerencia deportiva del Cacique.

Esto lo decimos porque reglamentariamente en el Monumental están en su derecho de fichar un nuevo refuerzo ante la baja del volante. Y ojo, que hablamos tanto a nivel local como en la Copa Libertadores.

Según información de RedGol, las oficinas de scouting de Colo Colo ya están trabajando en dar con ese nombre que pueda reemplazar a Fuentes. Se busca un jugador extranjero, que esté libre o con muy poca acción en su equipo.

Con ese perfil la secretaría técnica armará una lista para que Daniel Morón pueda trabajar en el fichaje. ¿Y el puesto? Pues se habla que podría un atacante, aunque tampoco se descarta ir por otro volante ante los problemas físicos de Arturo Vidal y el poco recambio para Vicente Pizarro.

“Sería importante (traer un refuerzo), pero no lo he hablado con el equipo todavía. Estoy pensando en el domingo, pero sería importante. Es una baja sensible para el vestuario, es algo prolongado y sería importante sumar un jugador ahí para sumar juego o tenerlo contemplado”, señaló al respecto el propio Jorge Almirón.

Los plazos acá son importantes, ya que solo hay dos semanas para dar con el refuerzo y así inscribirlo para la fase de grupos de la Copa Libertadores, etapa del torneo que comenzará el próximo martes 2 de abril.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique jugará ante Coquimbo Unido este domingo 17 de marzo desde las 12:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los Piratas vienen de perder por 4-2 ante Deportes Iquique por la cuarta jornada del torneo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.